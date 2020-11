Lichtpuntjes uit Bibliotheek Meierijstad in adventskastjes

24 november 2020

Met een heel persoonlijke adventskalender sluit Bibliotheek Meierijstad in december een bijzonder jaar af. Medewerkers van de Bibliotheek en het Raadhuis laten zien hoe zij het afgelopen jaar hebben beleefd en wat hun ‘lichtpuntjes’ zijn. Elke dag van 1 tot en met 24 december gaat in de Bibliotheken van Veghel en Schijndel één kastje open. De adventskastjes zijn gemaakt door Hout & Co in het PieterBrueghelHuis en door Welzijn De Meierij en Dichterbij in ‘t Spectrum.

Bibliotheek Meierijstad sluit 2020 op een speciale manier af. In de adventsperiode, van 1 tot en met 24 december, wordt elke dag een deurtje van een grote adventskalender geopend. Dat gebeurt in de Bibliotheken van Veghel en Schijndel. Achter de deurtjes liggen voorwerpen en teksten van medewerkers die vertellen hoe ze het afgelopen jaar beleefd hebben.

Lichtpuntjes

“Het was een lastig jaar voor heel veel mensen”, vertelt bibliothecaris Gerri van de Wetering over de aanleiding om de adventskalender te maken. “In de donkerste dagen van het jaar willen we met onze ‘lichtpuntjes uit Bibliotheek Meierijstad’ laten zien hoe wij 2020 beleefd hebben. En ook waar wij hoop uit putten.”

Social

De adventskastjes zijn ‘live’ in de twee vestigingen te zien, maar ook op de social media-kanalen van de Bibliotheek. Gerri: “We laten elke dag op Facebook en Instagram zien wat er in de kastjes zit. We zijn benieuwd naar de reacties van het publiek.”