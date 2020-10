Mooie samenwerking Fontys Pabo Veghel en CHV Academy

12 oktober 2020

De passie voor de kunsten overbrengen op de leerkrachten van de toekomst. Dat is een van de doelen van de samenwerking tussen Fontys Pabo Veghel en CHV Academy, Circle of Talent Meierijstad. Om dit doel te bereiken krijgen de Pabo studenten workshops van de kunstprofessionals van CHV Academy en gaan ze stagelopen in de kunstlessen op de basisscholen in Meierijstad.

Naast het overbrengen van de passie en het enthousiasme voor de kunstvakken willen de samenwerkingspartners ook bereiken dat de studenten kennis maken met de kunstvakken, ideeën opdoen, skills ontwikkelen en zelfvertrouwen krijgen om zelf met kunstlessen aan de slag te gaan. Ze gaan dit schooljaar meekijken met de professionele kunstdocent in de klas en zelf actief deelnemen aan deze kunstlessen om te ervaren wat de kinderen ervaren. De 15 kunstdocenten van CHV Academy geven dit jaar voor het vierde schooljaar wekelijkse structurele kunstlessen op alle 34 basisscholen in Meierijstad. Alle kunstdisciplines komen in de lessen aan bod, muziek, beeldend, theater en dans.

Vrijdag 25 september was er in de studio’s en ateliers op de Noordkade in Veghel een kick-off voor de 1e-jaars studenten die dit jaar op stage gaan. Tijdens deze kick-off konden de studenten kennis maken met de kunstprofessional van hun stageschool en met de kunstprofessionals en collega studenten in gesprek gaan over de plek van kunstonderwijs in het reguliere onderwijs en hun eigen wensen en rol daarin. Natuurlijk gingen ze zelf ook praktisch aan de slag. Over de kunsten moet je namelijk niet teveel praten, je moet het vooral doen!

Fontys Pabo Veghel en CHV Academy, Circle of Talent willen met dit initiatief investeren in een nieuwe generatie groepsleerkrachten die, in samenwerking met kunstprofessionals, actief en vol zelfvertrouwen met kunstonderwijs aan de slag gaat in zijn of haar eigen klas.