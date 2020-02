Museum De Looierij breidt uit met Audiotour

5 februari 2020

Sinds eind 2011 is de leerroute een gegeven in Museum De Looierij in Dongen. Al duizenden bezoekers hebben het museum aan de Kerkstraat bezocht en de geschiedenis van het kuiplooien in de Brabantse gemeente tot zich kunnen nemen. Sinds 2016 is het museum ook te bezoeken met een Museumkaart, waardoor het aantal individuele bezoekers behoorlijk is toegenomen en het museum ook voor toeristen interessant is.

Om de individuele bezoeker beter te kunnen bedienen heeft De Looierij vanaf heden een audiotour over de leerroute. Op 14 plekken in het museum kunt u nu met behulp van een luisterapparaatje, de Podcatcher, de verhalen ophalen over het leerlooien, het leven van looiers en de geschiedenis van het looien in Dongen. De totale duur van de audiotour is ruim 70 minuten, maar als gast kunt uiteraard zelf een selectie maken uit de verhalen.



De audiotour is nu nog uitsluitend in het Nederlands, maar zal later in het jaar ook beluisterd kunnen worden in het Engels. Ook zal er nog een speciale audiotour ontwikkeld worden voor kinderen,

Met deze audiotour zet het geregistreerde museum weer een stap verder naar verder professionalisering. Tijdens een besloten nieuwjaarsreceptie op 11 januari zal de audiotour officieel worden geopend.

Bron: Museum De Looierij