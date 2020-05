Muziekkiosk voor nieuwe initiatieven op Noordkade

12 mei 2020

Eind vorige week is op de kade aan de Binnenhaven op de Noordkade in Veghel een fraaie nostalgische muziekkiosk geplaatst. Het speciale buitenpodium, dat al vorig jaar is aangekocht, is afkomstig uit Drunen, maar deed daarvoor ook nog dienst als buitenpodium in het Nijmeegse Goffertpark. Op de Noordkade krijgt deze een nieuwe bestemming voor buitenoptredens. Het was de bedoeling dat de kiosk al een functie zou krijgen tijdens festival Fabriek Magnifique. Maar nu dat vanwege de Coronacrisis is afgelast, gaat Cultuur Haven Veghel bekijken hoe de kiosk met volledige inachtneming van de RIVM maatregelen en voorschriften, toch binnenkort al een functie kan krijgen. Op de langere termijn zal zelfs nog een tweede buitenpodium op de Noordkade geplaatst worden.



Hoewel de eerste optredens eerst op bescheiden schaal zullen zijn, vraagt de organisatie op de Noordkade aan musici, ensembles, orkestjes en andere podiumkunstenaars die iets leuks of moois ten gehore willen brengen tijdens de zomermaanden, om zich te melden. Dat kan door een mailtje te sturen naar info@chvnoordkade.nl Schrijf bij onderwerp ‘Optreden Kiosk’ en vermeld in het bericht naast contactgegevens wat je wil laten zien en horen, welk genre, met hoeveel personen en in welke periode je beschikbaar bent. Indien beschikbaar graag een foto en/of videolink. De organisatie selecteert uit de aanmeldingen een aantal optredens die voor een bescheiden publiek ten gehore gebracht zullen worden. Het is daarbij niet ondenkbaar dat voor het bijwonen van optredens kaarten gereserveerd moeten worden. Dat zal bij de aankondiging te zijner tijd nog bekend gemaakt worden.