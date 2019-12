Muziektalenten gezocht voor nieuwe Talentenklas Muziek

11 december 2019

CHV Academy, Circle of talent biedt kinderen en jongeren in heel Meierijstad de kans om hun (muziek-)talent te ontwikkelen. Eind januari 2020 starten de audities voor de nieuwe Talentenklas Muziek, waar talentvolle leerlingen zich nu voor kunnen aanmelden.



Talentenklas Muziek

In de Talentenklas Muziek krijgen muziektalenten de kans en de ruimte om hun muzikale kennis, vaardigheden en ambitie verder te ontwikkelen. Of het nu gaat om workshops, masterclasses, extra lessen of een ander instrument als bijvak, elk deelnemend talent kan zelf zijn of haar muzikale route uitstippelen in de Talentenklas Muziek. Uiteraard met begeleiding en coaching van professionele mentoren van de CHV Academy. Daarnaast biedt CHV Academy een podium en zichtbaarheid door optredens te verzorgen op festivals, events et cetera.



Audities in januari

Eind januari 2020 vinden de audities plaats voor de nieuwe Talentenklas Muziek. Voorafgaand aan de speelauditie kiezen de talenten zelf een muziekstuk uit ter voorbereiding. Ook wordt er met de mentoren van CHV Academy besproken wat de persoonlijke ontwikkelingsdoelen zijn. Tijdens de auditie brengen de talenten het ingestudeerde muziekstuk ten gehore. Er geldt geen minimum- of maximumleeftijd en er zijn geen kosten verbonden aan de audities en deelname aan de Talentenklas. Per kalenderjaar worden er maximaal 15 talenten toegelaten tot de Talentenklas.



Aanmelden uiterlijk 13 januari

Muziektalenten die les volgen bij Phoenix Cultuur kunnen zich bij hun eigen muziekdocent aanmelden. Talenten buiten Phoenix Cultuur melden zich aan door een mail te sturen naar info@chvacademy.nl. Naar aanleiding van het aantal aanmeldingen wordt bepaald op welke dag(en) de audities plaatsvinden. Deze staan vooralsnog gepland op zaterdag 18 en/of zaterdag 25 januari aanstaande.



Meer informatie over CHV Academy op www.chvacademy.nl en voor vragen over de Talentenklas Muziek: info@chvacademy.nl of tel. 0413-782010.