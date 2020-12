Muziekvereniging Frisselstein start met LOF

21 december 2020

Is het een lang gekoesterde wens om muziek te maken? en om een instrument te leren bespelen? Is het er alleen nooit van gekomen. Dit is je kans, grijp hem!

Orkest Frisselstein wil gemotiveerde nieuwe leden werven voor hun vereniging én het plezier in muziek maken bevorderden voor mensen die om welke reden dan ook ooit de kans gemist hebben, nooit gekregen hebben of spijt hebben dat zij een mogelijkheid in het verleden niet of onvoldoende benut hebben!! Iedereen is welkom! Met enige ervaring, maar zeker ook zonder ervaring.

Project LOF “Laatbloeiers Orkest Frisselstein”.

Je hoeft niets te kunnen, géén noten te kunnen lezen en géén instrument te bezitten! Alleen de wil om (ook op latere leeftijd) een muziekinstrument gaan bespelen is voldoende. Op een laagdrempelige manier (qua prijs, tijd en niveau) kan iedereen die wil, kennis maken met diverse blaasinstrumenten. Het is niet nodig nu al te weten wat je wil, kom kijken, luisteren, voelen en proberen.

Welk instrument past bij je?

Onder deskundige leiding ga je bekijken welk instrument het beste bij je past en ga je gewoon beginnen met muziek maken. Eventueel kan je na een tijdje, deel gaan nemen aan een opleiding. De lessen starten in februari. Elke 2 weken is er les op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur op de Noordkade in Veghel (met uitzondering van de schoolvakanties). En dat alles, inclusief het lenen van een voor jou geschikt blaasinstrument, voor een prijs van € 15,00 per veertien dagen.

Meedoen of aanmelden

Lijkt het je wat? Ben je geïnteresseerd? Kom dan op woensdagochtend 6 januari 2020 óf op woensdagochtend 20 januari tussen 10.00 uur en 11.30 uur naar de Noordkade, Muziekstudio 8 en probeer onder deskundige leiding het blaasinstrument van jouw keuze.

Orkest Frisselstein kijkt naar je uit! De opleiding start als zij minimaal 10 kandidaten hebben. Vanzelfsprekend houden zij hierbij rekening met de Corona-maatregelen.

Ben je geïnteresseerd? Geef je dan op via email: secretariaat@frisselstein.nl

Heb je nog vragen? Bel gerust met Kees van Summeren (06-10827945) of Annelies van Rooij (06-50623894)