Nationale Kindermuziekweek met Phoenix Muziek Challenge @Home

16 februari 2021

In de week van 9 t/m 18 april vindt de Nationale Kindermuziekweek plaats. Ook Phoenix Cultuur neemt hieraan deel en organiseert een heuse Phoenix Muziek Challenge @Home. Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar uit heel Meierijstad mogen deelnemen en worden met de challenge gestimuleerd en uitgedaagd om zelf, vanuit huis, muziek te maken. De meest originele en leukste inzending wordt beloond met een muziekworkshop op maat.



De Challenge

Hoewel de ‘live’ muzieklessen door de strenge lockdown even niet mogelijk zijn, wordt er wel nog steeds volop online les gegeven door de docenten van Phoenix Cultuur. Ook muziek maken is in deze tijden een welkome afleiding en uitlaatklep voor kinderen. Om hen extra te stimuleren met muziek bezig te zijn is daarom, voorafgaand aan de Nationale Kindermuziekweek, de Phoenix Muziek Challenge @Home in het leven geroepen. De opdracht: maak een mooi filmpje van een spetterend muziekoptreden in je eigen huis. Kies je favoriete liedje of instrumentaal muziekstuk of laat iets horen wat je tijdens de muziekles op school hebt geleerd. Instrumentaal of gezongen, en ook alle muziekstijlen zijn prima. Je mag gebruik maken van achtergrondmuziek of live begeleiding en ook optreden met een (klein) groepje leeftijdsgenoten is mogelijk. Kinderen hoeven geen muziekles bij Phoenix Cultuur of een andere muziekschool te volgen, zolang ze maar plezier beleven in het maken van muziek. Tip: denk ook aan leuke kleding en versiering in de kamer waar het filmpje wordt opgenomen.

Inzending & beoordeling

De ingezonden filmpjes (van max. 4 minuten) worden beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit muziekdocenten van Phoenix Cultuur. Tijdens de Nationale Kindermuziekweek zullen de leukste inzendingen via social media gepubliceerd worden en beslist de jury welke inzendingen een te gekke live muziekworkshop op maat hebben gewonnen. Alle filmpjes dienen uiterlijk 26 maart ingestuurd te worden naar info@phoenixcultuur.nl o.v.v. naam deelnemer, leeftijd, e-mailadres en eventuele bijzonderheden die waardevol zijn om ons te laten weten.

Kijk voor meer informatie op Phoenix Cultuur op www.phoenixcultuur.nl.