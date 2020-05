Natuurspeelpark Deken van Miert

6 mei 2020

Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen kinderen onder de 12 jaar inmiddels weer samen buiten spelen.

Het Natuurspeelpark in het Veghelse Julianapark is een toffe en leuke plek om te vertoeven. Kinderen kunnen zich uitleven op boomstammen en in water en zand en dat allemaal in een natuurlijke omgeving.

Nog een voordeel is dat het Natuurspeelpark altijd open is en uiteraard gratis toegankelijk.

Hier een kleine impressie.

Meer informatie is ook te vinden op de Facebookpagina van het Natuurspeelpark.

(kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen dienen 1,5 meter afstand te houden)