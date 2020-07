Nieuw evenement in Boerdonk binnen 6 uur uitverkocht!

6 juli 2020

24 juni 2020 kondigde Mark Rutte aan dat de “coronaregels” werden versoepeld. Reden genoeg voor de jeugd in Boerdonk om snel de koppen bij elkaar te steken en te kijken of ze samen iets nieuws op stapel konden zetten. 2 dagen later was “Boering Beach Ball Blast” geboren! 3 juli 14.00 uur startte de inschrijving. Om 20.00 uur die avond zat het vol!

Wat is de bedoeling?

Evenemententerrein ’t Weike wordt omgetoverd tot een heus strand. Prachtig strandzand wordt aangebracht op een beschermlaag en drie prachtige beachvolleybal velden worden ingericht. Strandstoelen ernaast, volleynetten erop, rollende keukens erbij, barretje in de buurt en spelen maar. Uiteraard worden de RIVM richtlijnen in acht genomen maar buiten sporten is toegestaan.

Wanneer vindt het plaats?

De vergunning is inmiddels aangevraagd bij de gemeente Meierijstad. Besloten is om het evenement te laten plaatsvinden in het weekend van vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Op vrijdag starten we om 18.00 uur met de poule wedstrijden en op zaterdag om 16.00 uur met de finalewedstrijden. Beide dagen sluiten we omstreeks 21.00 uur af met een feestavond. Op zaterdag met een speciaal gastoptreden.

Kun je nog meedoen?

Nee helaas. De online campagne was zo succesvol dat het evenement binnen 6 uur was uitverkocht. Er staan zelfs al enkele teams op de reservelijst.

Is het voor iedereen toegankelijk?

Ja, je kunt alle dagen komen kijken. We vragen géén entree. Ook niet voor de twee feestavonden. Wil je dus je favoriete team komen aanmoedigen dan kan dat gewoon. Wil je gewoon een heerlijk (speciaal) biertje komen drinken op ons speciale strandterras, dan is dat ook mogelijk. Noteer in dat geval 4 en 5 september in je agenda.