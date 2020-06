Nieuw theaterseizoen De Blauwe Kei

22 juni 2020

Na een tijd van lege zalen, stille kleedkamers en een verlaten foyer als gevolg van de Coronacrisis, gaat in september het nieuwe theaterseizoen van De Blauwe Kei van start. De kaartverkoop start op donderdag 27 augustus. Vrienden van De Blauwe Kei kunnen met voorrang bestellen vanaf dinsdag 25 augustus.



“Seizoen 20-21 wordt in de huidige tijd natuurlijk heel anders dan normaal, maar zeker niet minder interessant”, geeft directeur Harry Vermeulen aan. “Samen met vele creatieve theaterproducenten werken we nu volop aan een bijzonder en origineel theaterprogramma 20-21, waarmee ons publiek straks eindelijk weer kan genieten van theater. Wij staan te popelen om onze deuren aan de Noordkade weer te openen en kijken er erg naar uit om onze bezoekers eindelijk weer persoonlijk te kunnen ontvangen.”

Het nieuwe seizoen wordt in tweeën ‘gehakt’, wat betekent dat er na de zomer wordt gestart met de verkoop van voorstellingen van september t/m december. De tweede helft van het seizoen gaat op een later moment in de verkoop, daarover maken de podia en producenten in oktober nieuwe afspraken. Daarnaast zullen de speellocaties en de stoelcapaciteiten van het theater, afhankelijk van de op dat moment geldende RIVM richtlijnen, aangepast zijn.

“Wat onveranderd is, is dat het nieuwe seizoen weer bomvol aansprekende theatervoorstellingen zit. Artiesten zijn supergemotiveerd om na lange tijd weer live voor publiek op te kunnen treden en je ziet dat ze ongekende creativiteit gebruiken om te kunnen spelen. Zo slaan diverse grote namen een nieuwe weg in door ‘kleiner’ of akoestisch te spelen en ontstaan er daarnaast zelfs verrassend veel nieuwe, op deze tijd gemaakte voorstellingen. Ook spelen veel artiesten twee keer op een avond. In het nieuwe seizoen presenteren we ons programma, zoals ons publiek inmiddels gewend is, regelmatig op verrassende locaties. Dit alles natuurlijk op een veilige manier”.

In aanloop naar het verkoopmoment zal De Blauwe Kei regelmatig namen vrijgeven van artiesten en voorstellingen die in 20-21 naar het theater komen. Zo kan het publiek zich alvast verheugen op het aanbod. Houd voor deze ‘nieuwtjes’ de website www.blauwekei.nl en de social media kanalen van het theater in de gaten.