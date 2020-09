Nieuwe editie van Meierijstad on Stage

7 september 2020

Op dinsdag 9 maart 2021 vindt de tweede editie plaats van het Beroepenfeest Meierijstad on Stage. De locatie en de wijze waarop dat gaat gebeuren moet nog nader worden vastgesteld. Meierijstad On Stage is een beroepenfeest voor zo’n duizend VMBO leerlingen van het Fioretti College en het Elde College en ruim 200 beroepsbeoefenaars. Het initiatief is gericht op hulp bij beroepskeuze en het leggen van duurzame contacten met beroepsbeoefenaars. Het project bestaat uit diverse onderdelen en trainingen gedurende het schooljaar, met als afsluiting het Beroepenfeest en werkbezoeken tijdens een Doe Dag.

Het eerste Beroepenfeest van Meierijstad on Stage vond plaats op 4 maart dit jaar, in de Koekbouw op de Veghelse Noordkade. De deelnemers waren zonder uitzondering enthousiast. Helaas ging spoedig daarna het hele land op slot als gevolg van de Coronavirus-uitbraak. Helaas dus toen ook geen Doe-Dag, de dag waarop leerlingen bedrijven bezoeken, normaliter de dag waarmee het project wordt afgesloten.

Vervolg

On Stage Projectleider Jack Monde vertelt: ,,Meierijstad on Stage krijgt dit schooljaar dus een vervolg en daar ben ik heel blij mee. Want jongeren moeten ook in coronatijd nog steeds beroepskeuzes maken. Ze hebben onze support nodig bij het realiseren van hun toekomstdromen. Misschien nu wel meer dan ooit! Afhankelijk van de dan geldende voorschriften zullen mogelijk alleen voor het Beroepenfeest en de Doe-Dag alternatieve vormen gekozen moeten worden. Alle andere activiteiten op school kunnen, met wat kleine aanpassingen, gewoon doorgaan.”

Toekomstdromen

,,Want we willen natuurlijk niet dat ‘onze’ jongeren de dupe worden van deze coronacrisis”, vervolgt Monde z’n toelichting. ,,Op dinsdag 9 maart 2021 gaan we samen met de leerlingen, onderwijsprofessionals, beroepsbeoefenaars en alle andere deelnemers, een bijdrage leveren aan de toekomstdromen van jongeren van het VMBO. Want je mag later alles worden in je leven, behalve ongelukkig!”

Kijk voor meer informatie en tevens voor het aanmelden als beroepsbeoefenaar of vrijwilliger op www.meierijstadonstage.nl