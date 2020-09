Nieuwe Talentenklas Dans: danstalenten gezocht!

15 september 2020

Na het succesvolle eerste seizoen van de Talentenklas Dans, start CHV Academy vanaf oktober met een tweede seizoen. Danstalenten van 14 tot en met 20 jaar, uit heel Meierijstad, kunnen zich nu aanmelden voor de auditie van de nieuwe Talentenklas Dans, die plaatsvindt op zondag 11 oktober op de Noordkade in Veghel.



Eerste seizoen Talentenklas Dans een succes

Eind juni werd het eerste seizoen van de Talentenklas Dans succesvol afgesloten met een masterclass o.l.v. danseres Nele Vandeneede. Tijdens het eerste seizoen namen dansers vanuit verschillende dansscholen in Meierijstad deel aan de Talentenklas zoals Souplesse Sport & Dance, Balletschool Inspirado en Phoenix Cultuur. De eerste Talentenklas Dans is erg positief ontvangen door de dansers, mede door alle activiteiten die zijn aangeboden: workshops, repetities, optredens en een bezoek aan het Scapino Ballet in Rotterdam.

Gezocht: nieuw danstalent

Geen verrassing dus dat er een vervolg komt op de Talentenklas Dans, met een tweede seizoen! De Talentenklas Dans van CHV Academy, Circle of Talent is dé uitgelezen kans voor danstalenten om zich verder te ontwikkelen onder begeleiding van verschillende dansprofessionals. Gezocht wordt naar dansers in de leeftijd van 14 t/m 20 jaar die hun danstechniek verder willen ontwikkelen, nieuwe stijlen willen ontdekken én zichzelf willen presenteren op een podium. De auditie voor het nieuwe seizoen vindt plaats op zondag 11 oktober op de Noordkade in Veghel. Dansers die na de audities geselecteerd worden voor de Talentenklas Dans, krijgen vanaf oktober 2020 1 x per 3 weken (op zondagochtend) extra lessen van professionele dansdocenten en choreografen. Zij blijven daarnaast wekelijks dansles volgen bij hun eigen dansschool.

Aanmelden uiterlijk 1 oktober

Danstalenten kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Berdy Maertens-Stoof via Berdy.Dans@gmail.com. De inschrijving voor de audities loopt t/m 1 oktober aanstaande. De auditie en de vervolglessen voor de deelnemers aan de Talentenklas Dans in het schooljaar 2020-2021, zijn kosteloos en worden mogelijk gemaakt vanuit CHV Academy, Circle of Talent. Meer informatie over CHV Academy, Circle of Talent vind je op de website www.chvacademy.nl.