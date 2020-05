Nieuwe Veste bibliotheek weer open

20 mei 2020

Hoewel de bibliotheek eigenlijk nooit dicht is geweest, online kan iedereen altijd lezen: de bibliotheekvestigingen van Nieuwe Veste verwelkomen vanaf woensdag 20 mei weer leden.

Om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM geldt wel een aangepaste dienstverlening en zijn de openingstijden aangepast.

Versoepeling maatregelen

De versoepeling van de maatregelen die op 6 mei werden aangekondigd door premier Rutte, biedt de mogelijkheid om een beperkt aantal bezoekers toe te laten. De afgelopen dagen is er hard gewerkt om dit bezoek op een veilige en verantwoorde manier mogelijk te maken. Ook hebben we een speciale afhaalservice opgestart zodat leden weer echte boeken kunnen lezen. De Boeken afhaalservice blijft voorlopig bestaan.

Spelregels voor een bezoek

Medewerkers van Nieuwe Veste zijn blij de bibliotheekleden weer te kunnen ontvangen. Wel wordt er gevraagd om aan een aantal spelregels te voldoen. Zo wordt opgeroepen tot het gericht lenen van boeken. Omdat er slechts een beperkt aantal bezoekers kunnen worden toegelaten, is het gewenst het bezoek zo kort mogelijk te houden. Ook is het gebruik van een mandje verplicht en natuurlijk geldt ook bij de bibliotheek de norm om 1,5 meter afstand te houden.

Thuis al boeken zoeken

Het vooraf thuis opzoeken welk boek je wilt lenen wordt aangeraden om het bezoek kort te houden. Op de website is een genrecatalogus te vinden, waar online tussen de boeken ‘gestruind’ kan worden. Neem dus je ‘boeken-boodschappenlijstje’ mee.

Boeken inleveren, uitzoeken en lenen

Vooralsnog is het bezoeken van de bibliotheek alleen mogelijk voor leden die materialen komen lenen of terug inleveren. Het gebruik van de computers, studieplekken en horecafaciliteiten is nog niet mogelijk.

Ruime leentermijn

Geleende materialen kunnen vanaf 20 mei worden teruggebracht. Om mensen de tijd te geven is de uitleentermijn van reeds uitgeleende materialen automatisch op 1 juli gezet. Tevens gelden er gedurende deze periode langere uitleentermijnen dan normaal, om zo het bezoek aan de bibliotheek te kunnen spreiden.

Openingstijden

De vestigingen centrum, noord en zuid van Nieuwe Veste zijn vanaf 20 mei van maandag t/m zaterdag tussen 13:00 en 17:00 uur geopend. Vanwege Hemelvaartsdag is de bibliotheek op donderdag 21 mei gesloten.

