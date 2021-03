Nieuwe voorzitter Muziekvereniging Frisselstein

18 maart 2021

Muziekvereniging Frisselstein laat weten dat in de afgelopen digitale algemene ledenvergadering Rudy van den Elzen is gekozen tot nieuwe voorzitter.

Ten tijden van het aantreden van het voorgaande Bestuur heeft Rik Driessen de functie van interim voorzitter vervuld. Zijn taken zijn later, door veranderde werkomstandigheden van Rik, waargenomen door Caspar Plompen. Hiervoor zijn wij hen beide heel dankbaar.

De vereniging werd bij de zoektocht naar een nieuwe voorzitter ondersteund door Huub van den Berg, zelf oud-voorzitter en nog steeds lid van orkest EigenWijs.

Rudy is niet helemaal een vreemde voor Muziekvereniging Frisselstein. Zijn zoon Rens speelt in diverse orkesten. Na meerdere malen digitale bestuursvergaderingen te hebben bijgewoond om zo voldoende inzicht te krijgen in de vereniging en het huidige bestuur, was het gevoel van beiden partijen dusdanig goed dat werd besloten om Rudy voor te dragen aan de leden in een extra ingelaste algemene ledenvergadering. Deze heeft vorige week, door de huidige corona-maatregelen, helaas digitaal plaatsgevonden. In deze algemene ledenvergadering werd Rudy unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter.

Rudy hoopt dat er snel weer begonnen kan worden met repeteren, zodat de vereniging verder kan gaan met muziek maken, door en voor muziekliefhebbers.

Hij zal, met behulp van zijn collega-bestuursleden en alle leden, zich gaan inzetten om Muziekvereniging Frisselstein te begeleiden naar het 100-jarig bestaan in 2023 en de vele mooie jaren die daarna nog mogen volgen. Verder hebben wij als vereniging besloten dat er op korte termijn wijzigingen zullen plaatsvinden in de samenstelling van de orkesten. Dit zodat het plezier om samen muziek te maken nog sterker wordt nagestreefd.

Wij, bestuur en leden van Muziekvereniging Frisselstein, heten Rudy van harte welkom en wensen hem veel succes en plezier toe met zijn nieuwe functie.