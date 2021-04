Nieuwe website Bezoek Meierijstad

19 april 2021

Vanaf 14 april 2021 is gemeente Meierijstad een prachtige nieuwe website rijker. Bezoekmeierijstad.nl is een initiatief van de gemeente Meierijstad en is in samenspraak met het Toeristisch Recreatief Platform Gastvrij Meierijstad ontwikkeld. Bezoekers kunnen er informatie terugvinden over alles wat er in Meierijstad te doen, te zien, te proeven en te beleven is op het gebied van toerisme & recreatie en cultuur & erfgoed.

UITpunt & Toerisme Veghel

Verschillende bestaande websites uit Meierijstad zijn hierin opgegaan, waaronder UITpunt en Toerisme Veghel. Vanaf nu zal aangeleverde content ook niet meer geplaatst worden op www.uitpuntveghel.nl of www.toerismeveghel.nl. Maar niet getreurd! Het blijft uiteraard mogelijk om jouw activiteiten of evenementen aan te leveren, deze krijgen dan een mooi plekje op bezoekmeierijstad.nl

Aanleveren activiteit, evenement of locatie

Aanleveren van activiteiten, evenementen of locaties kan gemakkelijk via het aanmeldformulier op bezoekmeierijstad.nl. Heb je andere vragen, tips, suggesties of opmerkingen dan kun je deze sturen naar redactie@bezoekmeierijstad.nl

Blijf op de hoogte en volg Bezoek Meierijstad via Facebook of Instagram