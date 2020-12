Noordkade Kerst Drive Thru gaat verder als outdoor versie

23 december 2020

Ingevolge de nieuwe aangescherpte overheidsmaatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van het coronavirus, ziet de organisatie na overleg met de gemeente verder af van is de geplande ‘Kerst Drive Thru’ door de Koekbouw op de Noordkade. Daarvoor in de plaats is een volledige ‘outdoor’ afhaalroute in kerstsfeer op het buitenterrein langs enkele horecabedrijven op de Noordkade aangelegd. Bestuurders van auto’s kunnen horecaproducten bestellen en afhalen bij restaurant Wittern en cultuurcafé De Afzakkerij. De afhaal- & take away service in kerstsfeer op de Noordkade is vanaf vanavond geopend.

Een bezoek te voet aan de Noordkade (voorkeur parkeren op P3) in fraaie kerstsfeer blijft natuurlijk ook mogelijk. Bezoekers kunnen daarbij gebruik maken van enkele door de horeca op de Noordkade geplaatste take-away en afhaalpunten voor eten en drinken. Er is voor jong en oud voldoende te zien op hey buitenterrein van de Noordkade. Hiervoor gelden voor bezoekers ter plaatse goede richtlijnen wat betreft veiligheid.

Kijk voor openingstijden op www.noordkade-veghel.nl