Onthulling Social Sofa op Noordkade Veghel

24 november 2020

Op vrijdag 27 november om 14.00 uur wordt bij de ingang van de Proeffabriek (ingang Zandloper - P1) een prachtige bank onthuld. Het is het resultaat van fraai en maandenlang werk door medewerkers van Tinks en hun begeleiders. De grote betonnen bank is in het atelier van Tinks minutieus voorzien van mozaïekwerk met afbeeldingen van erfgoedcomplex De Noordkade. De bank is vervolgens professioneel afgewerkt zodat deze in de buitenlucht geplaatst kan worden. Bezoekers, medewerkers en omwonenden kunnen er gebruik van maken. Het ‘Social Sofa’ project is vervaardigd in het kader van Tinks 20 jaar en is medemogelijk gemaakt door De Noordkade.

Dit jaar bestaat Tinks dus 20 jaar. Gestart als dagbesteding van SWZ in respectievelijk Den Bosch, Rosmalen en Boxtel. ,,Kook Kunst Tinks is in 2000 ontstaan uit de behoefte van cliënten van SWZ die graag zo gewoon mogelijk aan het werk wilden gaan” vertelt bedrijfsleider Alma Schuur. ,,Dit was de start van een onderneming die midden in de maatschappij staat. Destijds heette de onderneming nog Galerie Atelier Tinks. In 2015 kreeg SWZ de kans om een ruimte te huren binnen de Proeffabriek in Veghel, waardoor er veel meer mogelijkheden ontstonden; dit was de (nieuwe) start van kookwinkel en atelier Kook Kunst Tinks op de Noordkade! Om het jubileumjaar te vieren wilden wij een mooi project starten voor en door alle medewerkers van Tinks! Ook de Noordkade in Veghel viert Tinks een jubileumjaar, het 1e lustrum. Om deze viering samen te ‘voegen’ ging Tinks opzoek naar iets bijzonders. Kook Kunst Tinks staat voor de kernwoorden ‘samen – vriendschap – respect – plezier - werk - integratie’, daardoor was de stap naar een SocialSofa voor ons snel gemaakt: een bank waar iedereen kan aanschuiven en met elkaar in gesprek kan gaan.”

Over Social Sofa

Social sofa is een initiatief van cabaretier Karin Bruers. “Wie zijn buren kent voelt zich veiliger, minder eenzaam en gelukkiger. Zo eenvoudig is het” vertelt Karin Bruers, de oprichtster van Social Sofa. ,,De leefbaarheid van een buurt wordt voor een belangrijk deel bepaalt door de inrichting en onderhoud van de wijk en de sociale verbondenheid tussen de bewoners. Wij van Social Sofa gaan zo ver dat we vinden dat er in elke straat een bank hoort te staan. Om onze strijd tegen de sociale verkilling meer elan te geven, hebben we de Social Sofa ontworpen, een betonnen huiskamermodel buitenbank. Mozaïek de sofa samen en je maakt vrienden voor het leven. Met anderen samen zelf de bank mozaïeken is een tof project. Het is intensief, creatief en gezellig. Je verzet samen zo’n grote klus wat je herinneringen en vriendschappen geeft voor het leven.”

Over SWZ

SWZ ondersteunt mensen met een beperking in alle fasen van hun leven, om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de maatschappij. De vraag van de cliënt en zijn mogelijkheden zijn hierbij leidend. SWZ is er voor mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) SWZ wil waarde toevoegen aan het leven van mensen met een beperking. Dit doen zij door merkbare mensgerichte zorg te bieden en samen de mogelijkheden van de cliënt te ontplooien. Die toegevoegde waarde komt tot stand in de relatie tussen medewerker en cliënt, van mens tot mens.