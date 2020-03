Onthulling Sterren op het Doek met Kitty van Eerd

4 maart 2020

De kunstenaars zijn er klaar voor. Ruim zes weken na de Nacht van de Noordkade, worden op dinsdagavond 10 maart om 19.45 uur de definitieve kunstwerken gepresenteerd aan gastmodel Kitty van Eerd. Nadien zal zij uit de zeven kunstwerken, op doek of in klei, een favoriet uitkiezen. Publiek is van harte welkom om bij de onthulling aanwezig te zijn.



Sterren op het Doek

Tijdens de vijfde editie van de Nacht van de Noordkade werd Kitty van Eerd uitgenodigd als gastmodel tijdens het onderdeel ‘Sterren op het Doek’. Zeven kunstenaars werkten die avond, onder toeziend oog van publiek, schetsend met verf, aquarel en krijt, of in klei, aan studies voor een persoonlijk portret. Kunstschilder Ruud van Hoef maakte twee schetsen, maar is thuis in eigen atelier toch opnieuw begonnen, met olieverf. Ruud: ‘Daarover ben ik best tevreden. Maar of ze mij kiest is natuurlijk een kwestie van smaak.’ Marieke Verstegen en Inge Cremers maakten een portret in klei. Op de bewuste avond heeft Inge met volledige focus op het model gewerkt, dat ze de drukte om haar heen niet opmerkte. Ze zegt hierover: ‘Ik zat in een bubbel, zo in het beeld en het model, om een vertaling van haar te kunnen maken. Mevrouw van Eerd zei bij het zien van mijn beeld “niet teveel meer aan doen”. Het klopte, ik had al wel de essentie te pakken, maar heb er nadien toch nog veel aan gedaan.’ Kunstschilder Henk van Oorschot vond Kitty een prachtig model. Toen zij zijn schetsen zag, reageerde ze heel oprecht met ‘hier fiets ik in de wind met wapperende haren.’ Henk is thuis ook opnieuw begonnen. Hij vertelt: ‘We stonden voor modeltekenen goed, maar voor portret was het iets te ver weg. Op die eerste avond ben je het model aan het verkennen, goed aan het waarnemen en krijg je eerste indrukken van haar. De echte kwaliteit die je in het portret wilt leggen, gebeurt in alle rust in het atelier.’ Kitty vond het leuk om de kunstenaars aan het werk te zien en genoot zichtbaar van de avond.



De onthulling start op 10 maart om 19.45 uur in de Apotheek, op de 1e verdieping op CHV Noordkade. Ook deze avond wordt gepresenteerd door Hans Fassbender en muzikaal omlijst door pianist en Phoenix-docent Peter Schütz. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.