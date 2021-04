Ontwerp een Break Out Hero en vertel jouw verhaal

29 maart 2021

Je gevoelens vertalen in een Break Out Hero om zo je ervaringen in de coronatijd te delen met anderen. Het is een nieuw project vanuit Phoenix Cultuur om jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar uit heel Meierijstad een hart onder de riem te steken.

Wat de huidige coronatijd en de strenge maatregelen met jongeren doet is lang onderbelicht gebleven. Veel jongeren ervaren deze periode als zwaar en deprimerend en kampen met mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Het bijzondere project ‘Break Out Hero’ doorbreekt de ‘stilte’ en stimuleert en daagt jongeren uit om aan de slag te gaan met hun eigen Avatar, of ook wel een Break Out Hero, die denkbeeldig aan hun zijde staat. Hiermee kunnen zij hun persoonlijke kijk en beleving verbeelden en vertalen in een fictief personage binnen de actuele realiteit.

Ontwerp je eigen Break Out Hero & expositie

Jongeren van 12 t/m 18 jaar uit heel Meierijstad mogen een eigen Break Out Hero ontwerpen: een superheld met krachten, die alle corona-obstakels bestrijdt. Vragen die ze zichzelf hierbij kunnen stellen zijn: hoe ziet mijn held eruit? Waar zet mijn held zijn/haar super powers in en hoe gaat de toekomst er uitzien? Allerlei technieken kunnen hierbij gebruikt worden zoals: tekenen, knippen, plakken, fotograferen, collage etc. Van alle ingezonden Break Out Hero’s wordt een bijzondere expositie gecreëerd op de Noordkade in Veghel. Er wordt ook een selectie gemaakt van alle inzendingen: het persoonlijke verhaal van deze jongeren wordt via audio geïntegreerd in de expositie.



Deelnemen

Het ontwerp van de Break Out Hero (als TIFF, JPEG of PDF van max. 2MB) mag voor 15 mei worden ingezonden naar info@phoenixcultuur.nl o.v.v. BOH, naam, telefoonnummer en een korte omschrijving van de held. De geselecteerde deelnemers worden telefonisch benaderd om hun persoonlijke verhaal te komen delen, waarna er een audio-opname wordt ingepland. Kijk voor meer info op www.phoenixcultuur.nl en mail voor vragen naar myriam.simons@phoenixcultuur.nl.