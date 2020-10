Oost west, thuis best?

Bredase Maand van de Geschiedenis

3 oktober t/m 15 november 2020

1 oktober 2020



Tijdens de landelijke Maand van de Geschiedenis kijken we in Breda terug op de afgelopen periode waarin ons leven werd beheerst door de coronacrisis.



Corona heeft niemand onberoerd gelaten. Iedereen heeft er mee te maken en de slogan 'ontdek gisteren, begrijp vandaag' lijkt nu toepasselijker dan ooit. Het is lang geleden dat we geschiedenis op deze schaal met elkaar deelden.



Breda in tijden van corona

Stedelijk Museum Breda, Stadsarchief Breda en Nieuwe Veste laten zien en horen wat corona deed met de stad. We kijken terug op de afgelopen maanden, waarin de crisis ons leven beheerste en het woord ‘thuis’ nieuwe betekenis kreeg.



Verrassende indruk van een uitzonderlijke periode

In NEXT laat Stedelijk Museum Breda de heftigheid, eenzaamheid en afstand zien. Foto’s, affiches, video’s en poëzie geven een verrassende indruk van deze uitzonderlijke periode. Met werk van Dansnest, Jiri Büller, Kees van Meel, Bas Linssen, Edwin Wiekens en vele anderen.

Het C-woord

Stadsarchief Breda riep aan het begin van de lockdown alle Bredanaars op om mee te bouwen aan een erfgoedcollectie over het coronavirus in de stad. Met verrassende resultaten op het gebied van beeld, taal en kunst. Deze collectie staat ook online.



Bij Nieuwe Veste in de Molenstraat zie je tijdens de Maand van de Geschiedenis een greep uit die coronacollectie. Het zijn de herinneringen van Bredase burgers, van fotografen, tekenaars en verzamelaars, kortom iedereen die zijn ervaringen met ons wilde delen.



Wil je ook bijdragen? Dat kan nog altijd. Je bent van harte uitgenodigd om dit te doen: Bijdragen aan de Bredase coronacollectie



De exposities bij Stedelijk Museum Breda en Nieuwe Veste zijn tijdens de Maand van de Geschiedenis te zien.



De bibliotheek is op zoek gegaan naar verhalen die voor nu relevant zijn. Oude verhalen die betekenis geven aan het nieuwe verhaal, en verhalen die ons helpen de toekomst te duiden. Dit en meer is terug te vinden op de speciale thema-pagina.



Bredase coronapoëzie

Donderdag 22 oktober | 19.30 uur | Nieuwe Veste | gratis toegang, wel van tevoren aanmelden



Woorden troosten, geven houvast en duiden gebeurtenissen. Om die reden gingen collectiespecialist Ralph Kruizinga en voormalig stadsdichter Kees van Meel op zoek naar de poëtische duiding van de coronacrisis. Dat leidde tot een prachtige bundel die op deze avond vol Bredase coronapoëzie wordt gepresenteerd.



VPRO Tegenlicht Meetup Breda: Een nieuwe dag

Dinsdag 27 oktober | 20.00 - 21.30 uur | Nieuwe Veste | gratis toegang, wel van tevoren aanmelden



Tijdens deze bijeenkomst wordt corona als mogelijkheid tot reflectie opgevat. Diverse sprekers, onder wie circulair creative Stef Goedhart en schrijver/student AKV|St.Joost Samuel Woerdeman, gaan in op de vraag: ‘als de wereld wordt opgeschud, hoe willen we daarna verder gaan?’



Lezing Rouw bij verlies

Dinsdag 10 november | 19.30 uur | Nieuwe Veste | gratis toegang, wel van tevoren aanmelden



Haptotherapeut Luuc Smit vertelt over rouw bij verlies. Niet alleen door overlijden maar ook bijvoorbeeld door verlies van werk of bewegingsvrijheid. Tijdens deze corona periode zullen veel mensen zichzelf daarbij zijn tegengekomen. Volgens Smit is het belangrijk dat verdriet na verlies als emotie de ruimte krijgt in de samenleving. Ook komt aan de orde hoe je er op dit gebied voor elkaar kunt zijn.



Programma Bredase Maand van de Geschiedenis