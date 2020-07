Opbrengsten Open Danspodium naar KiKa

7 juli 2020

Dansen voor het goede doel en danstalent uit heel Meierijstad een podium bieden. Dat is het uitgangspunt van het Open Danspodium, een initiatief van CHV Academy. Op zondag 8 maart jl. stonden de danstalenten op het podium, om hun choreografieën aan het grote publiek te tonen. Samen met het publiek hebben zij een mooi bedrag opgehaald dat inmiddels is uitgereikt aan KiKa, Stichting Kinderen Kankervrij.

Vanaf medio maart werd het ene na het andere evenement gecanceld vanwege de corona-crisis. Het Open Danspodium was een van de laatste evenementen dat bij geluk toch nog plaats kon vinden. En het was een succes. Een mooie opkomst en alle aandacht voor de talenten die hier zo hard voor hebben gewerkt. Het inschrijfgeld en de opbrengst van de kaartverkoop, ter waarde van in totaal €636,20 komt geheel ten goede aan KiKa, en is inmiddels ‘symbolisch’ aan hen overhandigd.

Open Danspodium

Tijdens het Open Danspodium krijgen danstalenten vanaf 9 jaar de kans om zich te presenteren voor het grote publiek. Van choreografieën en kostuums, tot decor en grime: alles wordt verzorgd door de danstalenten zelf. Dit jaar bestond het programma uit dansen vanuit diverse disciplines. Daarnaast werden er vier dansdocenten en -collega’s vanuit andere dansscholen in Meierijstad uitgenodigd om met een groep danstalenten een presentatie te verzorgen. Ook enkele Fontys Dansacademie-studenten droegen een professioneel steentje bij met een drietal eigen choreografieën.

