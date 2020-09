Opening van de grootste servicebioscoopzaal van Nederland

1 september 2020

Met een vrolijk ochtendprogramma voor de kids, compleet met gratis film, Disneyfiguren en popcorn en de spannende film ‘Tenet’ voor volwassenen in de avond, opende Servicebioscoop Industry op zaterdag 29 augustus de deuren van haar splinternieuwe grote zaal. Het is voor de Veghelse bioscoop de vijfde zaal op het Noordkade complex. De zaal biedt plaats aan 250 bezoekers. Daarmee is het de grootste servicebioscoopzaal van Nederland. Vanwege de coronamaatregelen zullen dat voorlopig nog wat minder zijn, maar zij kunnen genieten van veel comfort en bijzonder goed beeld en geluid in deze grote zaal.

Afgelopen maanden is er heel hard gewerkt aan deze vijfde bioscoopzaal. Er is een aantal dagen proefgedraaid waarbij veel enthousiaste reacties zijn ontvangen. De nieuwe zaal biedt bezoekers evenals de overige Industriezalen de mogelijkheid om tijdens de filmvoorstelling een drankje en snacks te bestellen. In de nieuwe zaal zijn de nieuwste technieken op het gebied van beeld, geluid en luchtbeheersing toegepast. Het airco-systeem zorgt voor een constant aangenaam binnenklimaat en de lucht wordt permanent geventileerd en ververst. Naast filmvertoning is de nieuwe zaal ook zeer geschikt voor (zakelijke) bijeenkomsten zoals presentaties en seminars. Voor de catering kan men gebruik maken van de horecavoorzieningen nabij de bioscoop zoals het onder de bioscoop gelegen restaurant Wittern.