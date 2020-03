Parels van Veghel

27 maart 2020

In augustus en september 2019 maakte Omroep Meierij een korte serie van 8 afleveringen met de parels van Veghel. Rolf Vonk van Heemkundekring Vehchele vertelt de kijkers vol enthousiasme over deze prachtige gebouwen en plekken. We hebben alle afleveringen voor je op een rij gezet.

- Parels van Veghel - vooraankondiging

- Parels van Veghel - aflevering 1: Het oude raadhuis

- Parels van Veghel - aflevering 2: De Hoofdstraat

- Parels van Veghel - aflevering 3: Sint Lambertuskerk

- Parels van Veghel - aflevering 4: Het klooster

- Parels van Veghel - aflevering 5: De Hoogstraat en haven

- Parels van Veghel - aflevering 6: De Noordkade

- Parels van Veghel - aflevering 7: Dorshout

- Parels van Veghel - aflevering 8: Over het spoor en de tram