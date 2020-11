Phoenix Cultuur begeleidt Stadscomponist Meierijstad

Geluidskunstenaar, componist en DJ Angela de Weijer gaat dit culturele seizoen, in opdracht van de Provincie Noord-Brabant, aan de slag als Stadcomponist in de gemeente Meierijstad. Het doel: het stimuleren van een bloeiende en levendige muzieksector die midden in de gemeenschap staat, waarin ‘muziekmakers’ en componisten het voortouw nemen. De kersverse Stadscomponist wordt hierbij ondersteund en gefaciliteerd door Phoenix Cultuur.

Een stadscomponist?

In tegenstelling tot een Stadsdichter die zijn of haar op maat gemaakte gedichten voordraagt tijdens bijzondere evenementen en gelegenheden, gaat de Stadscomponist op onderzoek uit in heel Meierijstad. Angela gaat de komende maanden verbindingen leggen met inwoners in de verschillende dorpskernen en laat zich inspireren door de verhalen en gebeurtenissen die leven in de gemeenschap. Op basis van deze informatie en inspiratie maakt ze een compositie of een klankkunstwerk. De presentatie van haar werk vindt plaats bij een bestaand evenement of concert, maar kan ook een op zichzelf staande activiteit worden.



Project vanuit de Provincie

Een Stadscomponist voor Meierijstad komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Vorig jaar vond namelijk al de succesvolle start plaats van het project in Tilburg, met Anthony Fiumara als Stadscomponist. Dit jaar krijgt ook een drietal andere plaatsen en/of gemeentes in de provincie Noord-Brabant een eigen Stadscomponist, waaronder Meierijstad. Het project is vanuit de Provincie geïnitieerd en gefinancierd. Arrangeur Geert van Boxtel is Provinciaal projectleider en heeft Phoenix Cultuur benaderd om het project in Meierijstad te ondersteunen en begeleiden.

Kijk voor meer informatie over het project en Phoenix Cultuur op www.phoenixcultuur.nl.