Phoenix Cultuur brengt de kunsten dicht bij jou, ook nu!

27 maart 2020

Door alle omstandigheden rondom het Coronavirus en de maatregelen die zijn genomen vanuit de overheid en het RIVM, zijn alle cursussen van Phoenix Cultuur en lessen in de vrije tijd, op alle leslocaties, tot in ieder geval 6 april opgeschort. Blijf op de hoogte van verdere ontwikkeleningen via de website van Phoenix Cultuur.

Tot die tijd staan zij niet stil. Want Phoenix Cultuur brengt de kunsten dicht bij jou, ook nu! ze laten jou vanuit huis genieten van alle mooie kunsten: beeldend, muziek, dans en theater met online muziek- en danslessen, leuke opdrachten, challenges, filmpjes en quotes!

Hieronder hebben we enkele mooie initiatieven voor je op een rijtje gezet. Houd de Facebookpagina de komende weken in de gaten voor nog veel meer initiatieven en doe vooral gezellig mee! Deel jouw foto of video op Facebook, Instagram of Youtube en vermeld daarbij #phoenixcultuur, zodat zij jouw mooie bijdrage kunnen zien en delen!

- Dwarsfluitdocent Jef Geerinckx daagt zijn leerlingen uit om een filmpje op te nemen met behulp van de app 'Acapella'. Bekijk hier zijn filmpje.





Ook dansdocente Elmira Amirkhanova zorgt ervoor dat haar ballerina's kunnen blijven oefenen thuis. Ze ontving al vele filmpjes en foto's van haar leerlingen die volop aan het dansen zijn thuis!

Bekijk hier de compilatie.

Danscoach en -docente Yvonne den Dekker heeft ook al meerdere dansvideo's gemaakt om haar dansleerlingen vanaf een (online) afstandje les te kunnen geven. Bekijk via onderstaande linkjes haar video's.

- Dansen in je huiskamer deel 1

- Dansen in je huiskamer deel 2

- Dansen in je huiskamer deel 3

- Dansen in je huiskamer deel 4

- Dansles bij jou thuis

Het docententeam van CHV Academy daagt alle kids uit om mee te doen aan de (online) Kunstchallenge! Doe jij mee?

Bekijk hier de challenges