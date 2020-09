PianoPhasing2020 Wereldwijd!

22 september 2020

Doe je mee? Meld je aan!

De Nederlandse componist Kristoffer Zegers laat een nieuw werk horen in Seattle USA. Of beter gezegd, de SMTA, Seattle Music Teacher Association, heeft hem de opdracht gegeven om een nieuwe versie van PianoPhasing te schrijven voor 2020.

Het voorgaand werk uit 2017 was ook geschreven in opdracht van SMTA.

Dít werk is bedoeld voor een groot publiek. In verband met de situatie in de wereld, nu niet als “Live Performance” uitgevoerd, maar als een ‘’Internet Concert’’. Zodoende kunnen we toch een groot publiek bereiken. We hebben besloten om aan alle pianisten over de hele wereld te vragen mee te doen aan deze compositie.

Er zijn al inschrijvingen uit het Verre Oosten, Japan, Canada, China, Egypte, Duitsland, etc.

PianoPhasing was tot dusverre vaak voor 40 tot 60 piano’s (quatre-mains) en uitgevoerd door 80 tot 120 pianisten.

PianoPhasing2020 échter is geschreven voor 400 tot 800 pianisten!

De bedoeling is om deze compositie te bestuderen en daarna uit te voeren met een microfoon naast de piano. Deze opname wordt gestuurd naar de SMTA Seattle / USA en belandt bij de soundeditor die alle losse stukken van alle deelnemers in de computer tot een mega groot pianowerkstuk zal samenvoegen. Op deze manier ontstaat een wereldwijde digitale pianocompositie die dan via internet is te beluisteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de componist Kristoffer Zegers, 06-510.88.9.33 of kzegers@casema.nl

https://www.seattlemta.org/piano-phasing-festival