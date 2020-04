PieterBrueghelHuis komt langs met de ‘soepkar’

10 april 2020

Het PieterBrueghelHuis komt bij u aan huis met versbereide soep. Vrijwilligers leveren met de TukTuk Meierijstad maandag 20 april vanaf 12.00 uur de soep aan huis. De week daarna willen we de actie herhalen. De actie is speciaal bedoeld voor mensen die de deur niet kunnen komen.

Soep in een pannetje

Maandag 20 april rijden we tussen 12.00 en 13.30 uur langs om mensen te voorzien van versbereide soep, die gedoneerd wordt door de Verspillingsfabriek. De soep is koud en dient door de mensen zelf opgewarmd te worden. Johan Bekenkamp van Tuktuk Meierijstad was direct enthousiast om mee te werken aan de ‘soepkar’. Hij stelt zijn TukTuk ter beschikking voor het goede doel. De vrijwilligers van het PieterBrueghelHuis willen graag meewerken.

Voor wie

Juist voor hen die eenzaam zijn en voor hen die de kokerijgroep van het PieterBrueghelHuis missen is het pannetje soep een uitkomst. Diverse organisaties uit Meierijstad en het PieterBrueghelHuis benaderen mensen die de soep goed kunnen gebruiken. Deze mensen kunnen de soep aanvragen.

Kent u ook iemand die de soep blij gemaakt kan worden met de gezonde maaltijd? Stuur dan een mailtje naar info@pieterbrueghelhuis.nl of bel naar 0413- 395280 tussen 10.00 en 12.00 uur.

Het PieterBrueghelHuis is gelegen aan Middegaal 25 in Veghel.