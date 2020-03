Prijswinnaars kleurwedstrijd ‘de Kuussegatter’ bekend

24 maart 2020

In de Kuussegatter stond ook dit jaar weer een mooie kleurplaat van tekenaar Jelle van de Crommert. Uit alle vele prachtige ingekleurde inzendingen heeft de jury drie prijswinnaars gekozen en dat was niet gemakkelijk. Rens (9 jaar), Marissa (6 jaar) en Loet (2,5 jaar) mochten afgelopen week hun prijs in ontvangst nemen. Deze prijswinnaars kregen Kuusse-attributen met een cadeaubon.

Alle deelnemers: bedankt én alle prijswinnaars: proficiat.