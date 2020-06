Rabobank Uden Veghel en Rabobank Hart van De Meierij beklinken partnerschap met CHV Academy Meierijstad

9 juni 2020

Op vrijdag 5 juni werd de samenwerking tussen Rabobank Uden Veghel, Rabobank Hart van De Meierij en CHV Academy feestelijk beklonken op de CHV Noordkade in Veghel. Rabobank Uden Veghel tekende voor een verlenging van de samenwerkingsovereenkomst voor drie jaar en ook Rabobank Hart van De Meierij sluit zich voor in ieder geval de komende drie jaar aan bij het partnerschap. In het bijzijn van Phoenix Cultuur directeur Barbara Brouwer en coördinator Marc van Kessel – initiatiefnemers van CHV Academy, Circle of Talent – ondertekenden Rabobank-directeuren Erik Jansen en Tatjana Schreuder-Tijhuis, samen met Phoenix-voorzitter Martien van den Hoven, het partnerschap voor de komende drie jaar. Het feestelijke tekenmoment werd bijgewoond door enkele jonge hiphop-talenten en hiphop-docent Kai Tholen.

Partnerschap

CHV Academy, Circle of Talent Meierijstad is een coöperatief samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor de talentontwikkeling van kinderen en jongeren in hun gemeenschap. Rabobank vindt het belangrijk om te investeren in CHV Academy, Circle of Talent, want dat is investeren in de creatieve talenten van de toekomst en een bruisende gemeenschap waar het fijn en goed wonen, werken en recreëren is. Dankzij de samenwerking met Rabobank en andere partners uit het bedrijfsleven én investeringen van gemeente en onderwijs in Meierijstad kunnen alle activiteiten van breedtekunst (basis- en voortgezet onderwijs), via talentklassen in de vrije tijd, naar topkunst uitgevoerd worden.

CHV Academy, Circle of Talent is een initiatief van Phoenix Cultuur. Kijk voor meer informatie over CHV Academy, Circle of Talent op www.chvacademy.nl. Interesse om aan te sluiten als partner? Neem voor een afspraak contact op met Barbara Brouwer via info@chvacademy.nl.