Samen Meierijstad brengt nieuws en informatie van en voor iedereen.

Samen Meierijstad is een spontaan initiatief van enkele betrokken inwoners en organisaties in Meierijstad om tijdens periode dat het Coronavirus ons dagelijkse leven beheerst aan andere inwoners en bestuurders een mediaplatform te bieden voor nieuws en informatie. Niet in plaats van andere media, maar samen met andere media willen we informeren, steunen, stimuleren en verbinden waar mogelijk is. De opnames worden gemaakt in een tijdelijke, geïmproviseerde studio in De Afzakkerij op de Noordkade in Veghel.

Uitzending geschiedt via diverse online en social media waaronder een eigen Youtube kanaal Samen Meierijstad, maar ook jouw eigen medium of website is mogelijk.

Heb jij iets te vertellen, te brengen of te vragen en wil je ook gebruik maken van ons medium?

Stuur dan even een mailtje naar samenmeierijstad@gmail.com

De eerste aflevering gaat over de plek waar de opnames worden gemaakt voor uitzending, namelijk De Noordkade. Aan het woord Sebastiaan Beks, directeur Cultuur Haven Veghel en Coen van Zutven, directeur Industry Bioscoop en Wittern. Bekijk hier de eerste aflevering

Nieuwe afleveringen kunnen bekeken worden via de website van CHV Noordkade of via het Youtube kanaal van Samen Meierijstad.