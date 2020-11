Sint zonder grootse intocht toch naar Veghel

11 november 2020

Hoewel er dit jaar géén grootse intocht van Sinterklaas en zijn gevolg is, arriveert de goedheiligman aanstaande zondag tóch in Veghel. Via de YouTube serie ‘Paniek om het pakhuis van de Sint’ heeft het Sint Nicolaas-comité toch een manier gevonden om de kinderen te laten weten dat Sinterklaas in Veghel is.

Corona en de daaraan gerelateerde maatregelen maken een groots publiekelijk onthaal in de haven van Veghel dit jaar niet mogelijk. Samen met de gemeente Meierijstad is nog gekeken naar een alternatief, maar ook dit bleek uit veiligheidsoogpunt niet mogelijk. Al langer bestonden er binnen het Veghelse comité plannen om een film op te nemen, zoals dat tot voor enkele jaren geleden succesvol gebeurde met Trappedoelie en Theodoro. In die stijl schreef Philip van den Brand nu een nieuw avontuur rondom de Pieten Jaapiejoo, een rol van Jaap van Herwaarden en Glitterpiet, gespeeld door Tessa Jansen.

Miniserie

De miniserie bestaat uit vier afleveringen. De eerste verschijnt donderdag 12 november om 16.00 uur op het YouTube-kanaal Sint in Veghel. Vervolgens komt er tot en met zondag iedere dag een nieuwe aflevering online. Zondag, de dag dat Sint in Veghel zou arriveren, kunnen de kinderen online zien dat de Spaanse bisschop rond 13.30 uur daadwerkelijk voet aan wal zet. De opnames voor ‘Paniek om het pakhuis van de Sint’ zijn inmiddels achter de rug. Naast Jaap van Herwaarden en Tessa Jansen zijn er rollen voor Rudy van den Elzen, bakker Jan van Leur en Jan-Hein Opheij, die de rol van boef op zich neemt. Met de YouTube-serie hoopt het Sint Nicolaas-comité de Veghelse kinderen toch wat Sinterklaasgevoel mee te geven.

Het verhaal

De problemen stapelen zich dit jaar in rap tempo op voor de Sint. Nieuwe Pieten, corona én een Veghels pakhuis dat op instorten staat zorgt voor veel kopzorgen bij de goedheiligman. Gelukkig willen zijn trouwe pieten Jaapiejoo en Glitter wel vooruit naar Veghel reizen om een nieuw pakhuis voor de Sint te zoeken. In Veghel krijgen ze hulp van de vreemde snuiter Kees Kroon. Die duikt telkens op als de Pieten in de problemen zitten. Hij wil hen wel héél graag helpen. Wie is Kees Kroon? Waarom heeft hij zoveel interesse in de pakjes en waarom loopt toch alles weer in het honderd. Moet de Sint het dan toch weer zelf komen oplossen?