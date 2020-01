Spelers gezocht voor theaterwerkplaats-productie

3 januari 2020

Talentontwikkeling staat hoog in het vaandel bij CHV Academy, Circle of Talent. Binnen de Circle of Talent worden er onder andere verbindingen gelegd met de kunstvakopleidingen. Maike

Cornelissen, student Acteur Theater krijgt de kans om af te studeren met een eigen theaterwerkplaatsproductie. Enthousiaste en gemotiveerde spelers tussen de 15 en 25 jaar kunnen

kosteloos meewerken aan deze productie.



Talent krijgt ruimte

Maike Cornelissen (24 jaar, uit Langenboom) studeert komend jaar af aan de opleiding Acteur Theater op het Rijn IJssel te Arnhem. Momenteel loopt ze eindstage bij docente, theatermaker en regisseuse Lilian van Overbeek. Maike wil zich graag meer verdiepen in het ‘regie’ aspect en bij Lilian krijgt ze daarom de mogelijkheid een eigen theaterwerkplaatsproductie op te zetten. Vanaf 13 januari aanstaande start ze met de repetities, die wekelijks (tot en met april/mei) gepland staan op de maandagavond van 19.15 tot 21.15 uur, op de CHV Noordkade in Veghel. Naar verwachting zal de theaterwerkplaatsproductie in juni voor publiek gespeeld worden.



Spelers gezocht

Gezocht wordt naar 8 tot 10 spelers in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar. Maike: “Uiteraard is het enthousiasme van de spelers het allerbelangrijkste. Mocht je net buiten de leeftijdscate-gorie vallen, maar wel ontzettend graag mee willen doen, dan mag dat ook!” Na voldoende aanmeldingen maakt Maike kennis met alle spelers en krijgen zij zelf ook de mogelijkheid aan te geven wat hen qua onderwerp aanspreekt. De focus zal voornamelijk op acteren liggen, minder op zingen of dansen.



Gratis deelname

De deelname aan de theaterwerkplaatsproductie en de wekelijkse repetities zijn gratis. De sta-ge van Maike wordt opgenomen in het talentontwikkelingsprogramma van CHV Academy en kan daardoor voor zowel Maike alsook de deelnemende spelers kosteloos worden aangeboden. Ge-interesseerde en enthousiaste spelers kunnen zich aanmelden bij Lilian van Overbeek door een mail te sturen naar

lilian.vanoverbeek@phoenixcultuur.nl. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, verzocht wordt om zo snel mogelijk aan te melden om deel te kunnen nemen.