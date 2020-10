Sport- & Cultuurintro Breda 2020-2021

28 september 2020

Alle kinderen uit het basisonderwijs in Breda kunnen meedoen aan allerlei sportieve en culturele activiteiten. Vanaf 1 oktober is er weer volop nieuw aanbod. Wat dacht je van archeologie, beach volleybal, boetseren, breakdance, suppen, fotograferen met je mobiel en honkbal?









Kijk op www.sportencultuurintrobreda.nl en blader door het aanbod.



Kennismaken met sport en cultuur

Kinderen kunnen vaak gratis deelnemen aan de activiteiten van Sport- & Cultuurintro Breda. Soms wordt er een kleine bijdrage gevraagd. Meedoen aan de diverse activiteiten is een leuke manier om kennis te maken met sport en cultuur in Breda. Er is heel veel aanbod en kinderen mogen zich zo vaak inschrijven als ze willen.



Inschrijven vanaf 30 september om 13.00 uur

Dit schooljaar is er weer van alles te beleven en valt er heel wat uit te proberen. Bekijk op je gemak het aanbod. Zit er wat bij? Inschrijven kan vanaf 30 september om 13.00 uur! Wacht niet te lang, want vaak is er een maximum aan het aantal deelnemers en sommige activiteiten zijn erg populair!



Breda Actief en Nieuwe Veste werken samen

Of het nu sport is of cultuur, Nieuwe Veste en Breda Actief stimuleren kinderen om hun passie te ontdekken vanuit de gedachte dat dit een belangrijke bijdrage levert aan een gelukkige jeugd en je persoonlijke ontwikkeling. En dat is van grote waarde in een samenleving die snel verandert en ingewikkeld is. Breda Actief en Nieuwe Veste slaan de handen in één en hebben sportieve en culturele aanbieders in Breda gevraagd een leuke kennismaking voor hun sport of creativiteit te organiseren waar alle kinderen in de basisschoolleeftijd in Breda in hun vrije tijd aan deel kunnen nemen.



