Startersloket gemeente Meierijstad

5 september 2020

Gemeente Meierijstad gaat weer van start met het Startersloket.

Bent u een startende ondernemer en heeft u vragen? Bijvoorbeeld over o.a. gemeentelijke producten en diensten, locatie mogelijkheden, netwerkorganisaties en samenwerkingsverbanden.

Kom dan langs bij het inloopmoment van het Accountteam Bedrijven.

Ellen Dangé of één van haar collega accountmanagers zullen in de even weken van 10.00-11.30 uur aanwezig zijn in een bibliotheek, roulerend in de kernen Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode.

Overzicht inloopmomenten najaar 2020

18 september: Bibliotheek Schijndel, Markt 20

2 oktober: Bibliotheek Sint-Oedenrode, Deken van Erpstraat 1

16 oktober: Bibliotheek Veghel, Markt 1

30 oktober: Bibliotheek Schijndel, Markt 20

13 november: Bibliotheek Sint-Oedenrode, Deken van Erpstraat 1

27 november: Bibliotheek Veghel, Markt 1

11 december: Bibliotheek Schijndel, Markt 20

Kijk voor de actuele planning op de website: www.meierijstadvoorondernemers.nl

Uiteraard houden wij rekening gehouden met de gelden gezondheidsrichtlijnen van het RIVM.