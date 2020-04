Stay Connected: Online vrienden voor eenzame jongeren

28 april 2020

In coronatijd liggen negatieve gedachten en sombere gevoelens op de loer. Eenzame jongeren

hebben daar vaker last van. Join us ontvangt dagelijks zorgelijke berichten van deze jongeren.

Daarom introduceert de stichting www.stayup.nu. Een site waar jongeren positieve berichten delen en

online vrienden kunnen maken.



Maak online vrienden via Stay Connected

Vanaf 21 april kunnen jongeren zich aanmelden voor Stay Connected. Het is een leuke manier om

online vrienden te maken. Na aanmelding worden jongeren aan een groepsapp toegevoegd. Een

groep bestaat uit tien tot vijftien jongeren, een begeleider en een vrijwilliger. Via WhatsApp hebben ze

elke dag even contact. Daarnaast is er een wekelijkse videomeeting waarbij ze een quiz of ander spel

spelen.



Negatieve spiraal van eenzaamheid

Jolanda van Gerwe, oprichtster van Stichting Join us, bedacht Stay Connected. “Als stichting zetten

we ons in voor eenzame jongeren. Er zijn 29 Join us groepen in 16 verschillende gemeenten. Vragen

van eenzame jongeren krijgen we echter uit heel het land. Nu nog meer dan normaal. Daarom zijn we

zo gemotiveerd om Stay Connected tot een succes te maken voor eenzame jongeren. Op deze

manier hopen we met hen de negatieve spiraal van eenzaamheid te doorbreken.”



Praktische informatie

Jongeren tussen de 12 en 25 jaar kunnen zich aanmelden voor Stay Connected. Aanmelden kan via

www.stayup.nu Na aanmelding neemt de begeleider contact op voor een korte kennismaking. Hierna

wordt de jongere toegevoegd aan de groepsapp. Deelname is gratis.

Gesteund door het Ministerie van VWS, het Oranje Fonds en het Kansfonds

De website Stay Up en de online vriendendienst Stay Connected zijn met steun van het Ministerie van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en twee fondsen mogelijk gemaakt. Van het Oranje Fonds heeft

stichting Join us € 10.000,- subsidie ontvangen en van het Kansfonds € 5.000,-



Over Stichting Join us

Stichting Join us pakt eenzaamheid aan bij jongeren tussen de 12 en 25 jaar. In Nederland heeft 8%

van de jongeren te maken met chronische eenzaamheid. Join us helpt hen door bijeenkomsten te

organiseren waarbij jongeren plezier maken en sociaal sterker worden. De groepen komen tot stand in

samenwerking met het lokale jongerenwerk. Kijk op www.join-us.nu voor meer informatie.