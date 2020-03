Stay Up tijdens de coronacrisis!

27 maart 2020

Join us lanceert www.stay-up.nu

Stay Up tijdens de coronacrisis!

Het coronavirus zorgt voor een indrukwekkende stilte om ons heen. Door de onzekerheid en sociale

beperkingen voelen meer mensen zich eenzaam en/of somber. Het is moeilijk om moed te houden. En

juist dat is tijdens de coronacrisis enorm belangrijk. Daarom lanceerde Stichting Join us het platform: www.stay-up.nu

Daag je brein uit: blijf positief

We roepen jong en oud op om positieve berichten met elkaar te delen via stay-up.nu. Op de website

kun je fijne momenten of een opsteker posten. Op deze eenvoudige manier daag je jouw brein uit om

positief te denken. Het helpt je om de mooie dingen te zien en je vrolijkt er een ander mee op. Stay Up

zorgt voor verbinding en positiviteit in een onzekere periode.

Stop het eenzaamheidsvirus

Stay Up is een initiatief van Stichting Join us. ‘Overal om ons heen horen we zorgen van mensen. Er

is veel verdriet en onzekerheid. We hopen met Stay Up een beetje licht te geven aan hen die dat nu

kunnen gebruiken. Vanuit Join us zetten we ons in voor jongeren die zich eenzaam voelen. Een aantal

van deze jongeren managen alle berichten voordat ze op de site komen. Zo verbinden we hen met

deze beweging. Zoals Koning Willem-Alexander al zei; “het Coronavirus kunnen we niet stoppen, het

eenzaamheidsvirus wel”. Daar dragen wij graag een steentje aan bij,’ aldus Jolanda van Gerwe,

oprichtster Join us.

Over Stichting Join us

Stichting Join us pakt eenzaamheid aan bij jongeren tussen de 12 en 25 jaar. In Nederland heeft 8%

van de jongeren te maken met chronische eenzaamheid. Join us helpt hen door bijeenkomsten te

organiseren waarbij jongeren plezier maken en sociaal sterker worden. Join us is actief op 27 locaties

in Nederland. De groepen komen tot stand in samenwerking met het lokale jongerenwerk. Kijk op

www.join-us.nu voor meer informatie.