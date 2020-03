Steun team Join us tijdens de van Hart tot Hart loop

4 maart 2020

Team Join us loopt voor jongeren die zich eenzaam voelen. Op zondag 29 maart doen we mee aan de van Hart tot Hart loop in Meierijstad. Oprichtster Jolanda van Gerwe gaat 13 km hardlopen. De rest van het team maakt een keuze uit de afstanden: 6,5 of 13 km hardlopen, 8 of 16 km wandelen. Wil je het team versterken? Meld je voor 15 maart 2020 aan via www.join-us.nu



Sponsoren gezocht

Dankzij het team en sponsoren kunnen we nog meer jongeren helpen eenzaamheid te doorbreken. Niet alleen via de Join us groepen, maar ook online! De opbrengst van de actie gaat volledig naar het online platform eenzamejongeren.com dat in de zomer van 2020 wordt gelanceerd. Wil je het team steunen? Dat vinden we fantastisch! Doneren kan via https://www.geef.nl/nl/actie/loopvoorjoinus/donateurs



Online plek voor jongeren

Join us helpt jongeren door hen samen te brengen. Tijdens gezellige avonden worden er allerlei leuke activiteiten ondernomen. Onder begeleiding van professionals werken de jongeren aan sociale uitdagingen. Naast de Join us groepen is de stichting bezig met het ontwikkelen van een platform. Op deze manier willen we online een plek creëren waar jongeren terecht kunnen. En dat is hard nodig! Het platform vormt een belangrijke eerste stap in het erkennen van eenzaamheid en zet jongeren aan tot actie.



Over Stichting Join us

Op 1 februari 2018 is Stichting Join us opgericht met als doel eenzaamheid onder jongeren tussen de 12 en 25 jaar terug te dringen. Op dit moment zijn er 27 actieve groepen in o.a. Veghel, Schijndel, Uden, Heesch, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en Rotterdam. Meer informatie? www.join-us.nu