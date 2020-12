Swopshop in 2021

23 december 2020

Sinds juni 2020 is de Swopshop Speelgoedruilwinkel te vinden in het PieterBrueghelHuis in Veghel. De Swopshop is dé plek om gebruikt speelgoed, waar je kinderen niet meer mee spelen, te ruilen tegen ander speelgoed.

Vol Magazijn

Veel mensen hebben onze nieuwe locatie in 2020 al weten te vinden. We werken op afspraak i.v.m. de Corona regels en dat werkt prima. Het werkt zelfs zo goed dat het magazijn langzaam aan weer vol loopt. Om toch aan het ruilprincipe te kunnen voldoen en klanten te kunnen blijven ontvangen, stellen we een aantal nieuwe regels in voor het in te leveren speelgoed.

Spullen die we niet aannemen zijn meubels, groot speelgoed voor buiten, geen kapot, vies of incompleet speelgoed. Ook babyspullen, knuffels en speelgoed met stof nemen we niet aan. Speelgoed van tv programma’s die niet meer op tv komen of de oude k3 kunnen we ook niet gebruiken, deze spullen blijven ook bij ons in de winkel liggen, waardoor er geen plek is voor ander mooi en goed speelgoed.

Wat we wel willen is schoon, compleet, goed speelgoed, knutselspullen, klein buiten speelgoed en nog veel meer. Het kan bij een bezoek dus voorkomen dat het te ruilen speelgoed weer mee naar huis gaat, omdat we het in de winkel niet kwijt kunnen. Iedereen die de winkel bezoekt met speelgoed om te ruilen krijgt altijd muntjes om iets nieuws uit te kunnen zoeken.

2 tot 10 jaar

Er gaat nog iets veranderen bij de Swopshop. Vanaf 20 januari is er in de winkel alleen nog speelgoed te vinden voor kinderen vanaf 1,5 /2 jaar tot 10 jaar. Uit de ervaring van 4 jaar Swopshop blijkt dat het babyspeelgoed nauwelijks mee genomen wordt uit de winkel. Heb je alleen maar babyspeelgoed te ruilen, neem dan altijd even contact met ons op dan kijken we wat we kunnen regelen.

Heb je nog muntjes thuis liggen? Lever ze in of kom iets moois uitzoeken. De voorraad met paarse muntjes wordt ook steeds kleiner, dus fijn als ze ingeleverd worden zodat wij ze weer kunnen uitdelen aan gezinnen die extra hulp kunnen gebruiken.

Afspraak

T/m 19 januari is de Swopshop nog gesloten. Daarna werken we weer op afspraak zoals we de afgelopen maanden gedaan hebben. De Swopshop is open op woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur en op donderdag- en vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Adres van de Swopshop is: PieterBrueghelHuis Middengaal 25 in Veghel.

Afspraak maken kan via swopshopveghel@hotmail.com

We hopen iedereen ook in 2021 weer in goede gezondheid te kunnen ontvangen, namens de vrijwilligers van de Swopshop, Speelgoedruilwinkel.