Tasjesactie PieterBrueghelHuis verlengd

8 april 2020

Het PieterBrueghelHuis verlengt de succesvolle tasjesactie. Juist voor hen die eenzaam zijn, met hun gezondheid kampen en voor hen die de ontmoeting en activiteiten in het PieterBrueghelHuis missen willen we aandacht geven. Het nieuwe tasje is gevuld met voorjaarsideeën en staat ook in het teken van Pasen. Het tasje wordt aan de deur gehangen door vrijwilligers. Er zijn veel mensen die spontaan hun steentje willen bijdragen.

Ervaringen met de tasjesactie

De afgelopen weken hebben we meer dan 100 tasjes aan de mensen bezorgd. Ook vragen veel mensen een verrassingstasje aan voor hun oudere opa of oma, of buurvrouw of buurman. We delen graag jullie creatieve resultaten op Facebook of onze website! We kregen tijdens onze actie al snel vragen van ouders of er ook voor hun kinderen een leuke creatieve bezigheid kon worden aangevraagd. Want ook voor de kinderen is het nu een lastige tijd. Ze missen hun school en hun vriendjes. De medewerkers van de SWOPshop ruilwinkel, die net naar het PieterBrueghelHuis is verhuisd, maakten afgelopen week voor de kinderen meer dan 100 tasjes met speelgoed.

Bijdrage aan de tasjes

We roepen u op om vanaf 8 april mee te helpen aan het verzorgen van de inhoud van de nieuwe voorjaars tasjesactie. U kunt tot 15 april paaseitjes of zelfgebakken koekjes of cakes voor het PieterBrueghelHuis in de kar leggen. Deze kar staat elke dag tussen 10.00 en 12.00 uur op de parkeerplaats voor de ingang van het PieterBrueghelHuis. Daarnaast zorgt een mooie donatie van ‘Bookies’ en producten van Bloemen en planten Cor van Schie dat de tasjes gevuld kunnen worden. Maak je eigen mooie lenteboom en deel het resultaat door een foto naar ons te mailen.

Aanmelden en bezorgen voorjaarstasje

U kunt een voorjaarstasje aanvragen via info@pieterbrueghelhuis.nl of Tel 0413-39 52 80 (tussen 10.00 en 12.00 uur). Vergeet daarbij niet uw naam en adres te vermelden. Vrijwilligers zullen uw voorjaarstasje dan binnen een week bezorgen!

Vervolgactie

Het PieterBrueghelHuis wil er zijn voor iedereen - jong en oud - en zal ook in de komende weken telkens met nieuwe acties komen. Heeft u een idee, wil u meewerken, dan kunt u zich altijd melden via info@pieterbrueghelhuis.nl .