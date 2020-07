Theater de Blauwe Kei maakt eerste namen bekend

25 juli 2020

In september gaat het nieuwe theaterseizoen van De Blauwe Kei van start. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten, maakt het theater aan de Noordkade zes voorstellingen bekend waarvoor nu al kaarten te bestellen zijn.

Zo komt rasartiest Ellen ten Damme (10 september) naar Veghel met haar intieme en persoonlijke voorstelling Allez-Hop. Danscollectief ISH (12 september) slaat een brug tussen klassieke kunstvormen en disciplines uit de straatcultuur. Tijdens Goedemorgen Noordkade (13 september) laat zangeres Céline Janssen zien dat opera “hip, grappig, sexy en ontroerend” is. Sanne Wallis de Vries (16 september) is te zien met een geheel nieuw soloprogramma met stand-up comedy, zang én dans. Ook Ronald Snijders (18 september) komt met een nieuwe show, waarmee hij tien jaar in het theater viert. En slagwerkgroep Percossa (19 september) zorgt voor flink wat muzikaal vuurwerk in de theaterzaal.

Er staat nog veel meer moois op het programma tot en met december! Het gehele theaterprogramma van De Blauwe Kei wordt op maandag 24 augustus bekend gemaakt en de kaartverkoop start op donderdag 27 augustus (voor Vrienden op 25 augustus). Voor de zes zojuist aangekondigde voorstellingen kan echter nú al besteld worden, omdat deze al vroeg in het seizoen te zien zijn.

Kaarten voor de zes voorstellingen zijn te bestellen via www.blauwekei.nl.