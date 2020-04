Uitpunt Dongen wordt RBT De Langstraat

2 april 2020

Vanaf 1 juli 2020 stopt de website van het Uitpunt. Vanaf dat moment is Regionaal Bureau Tourisme De Langstraat de plek waar evenementen uit Dongen en omstreken onder de aandacht kunnen worden gebracht. RBT De Langstraat zal de dienstverlening van Theek 5 overnemen. In de Cammeleur in Dongen blijft een fysieke plek waar u terecht kan met u toeristische vragen. Hoe deze service er precies uit komt te zien, wordt de komsende maanden duidelijk. We houden u daarover op de hoogte.