Vacature Projectcoördinator vrijetijd/ erfgoed/communicatie

Vacature Projectcoƶrdinator vrijetijd/ erfgoed/communicatie

17 oktober 2020

Bibliotheek Meierijstad, onderdeel van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB), is een dynamische en innovatieve organisatie gericht op informatievoorziening en als onderdeel van de gemeenschap volop in

beweging. Vrijetijd (kunst, cultuur, recreatie, toerisme), erfgoed en communicatie zijn een vitaal onderdeel

van de verbrede en geprogrammeerde bibliotheek. Veranderingen in de maatschappij en de digitale

ontwikkelingen vragen voortdurend om een nieuwe invulling van de communicatie om diverse doelgroepen te bereiken.

Daarom zijn zij op zoek naar een Projectcoördinator vrijetijd/ erfgoed/communicatie.

