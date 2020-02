Vanderlande komende 3 jaar hoofdsponsor Buffelrun

12 februari 2020

Donderdag 30 januari 2020 werd formeel de hand geschud en de sponsorovereenkomst ondertekend. Voor de komende 3 jaar neemt Vanderlande het hoofdsponsorschap van de Buffelrun over van Coldservice uit Veghel.



Al vanaf het begin is Vanderlande een trouwe sponsor van de Buffelrun in Boerdonk. In grote getale lopen collega’s van Vanderlande jaarlijks mee op zowel zaterdag tijdens de FamilyBuffelrun, als op zondag bij de Buffelrun. Ze zijn goed herkenbaar in hun Vanderlande sportshirts en energieke aanwezigheid. Vanderlande staat natuurlijk bekend om haar uitgebreide vitaliteitsprogramma omdat ze geloven in een oud Grieks/Romeins gezegde; “een gezonde geest in een gezond lichaam”. Dagelijks werken veel medewerkers aan hun vitaliteit in het Company Health Center op de Campus. De filosofie: Gezonde mensen zijn veel creatiever, staan open voor veranderingen, presteren beter en gaan met plezier naar hun werk, waardoor ze duurzaam inzetbaar zijn, zowel op het werk als thuis.

Om dit nog meer kracht bij te zetten besloot Vanderlande (dan ook) om zich de komende jaren te verbinden als hoofdsponsor aan de Buffelrun. Dat niet alleen, Vanderlande (wereldmarktleider in snelle, betrouwbare en efficiënte automatiseringstechnologie) ontwerpt en bouwt ook een eigen “Vanderlande” obstakel om een duidelijke link met het bedrijf te (kunnen) leggen tijdens de actieve dagen op 22 en 23 augustus 2020. De samenwerking werd afgelopen week bekrachtigd in Veghel in het bijzijn van Herman Molenaar (CFO Vanderlande), Mike Lie-a-Lien (gezondheidsmanager Vanderlande) én Ton Kanters (voorzitter Buffelrun).

De voorbereidingen voor de Buffelrun 2020 zijn al weer gestart. Check vooral www.buffelrun.nl. De kaartverkoop start 10 februari a.s. om 18.00 uur! De laatste jaren steevast snel uitverkocht dus twijfel niet te lang. Voor meer informatie over Vanderlande: www.vanderlande.com



vlnr: Mike Lie-a-Lien, Ton Kanters, Herman Molenaar

foto: Suzanne Gruijters