Veel Bredase evenementen geannuleerd tot eind maart

12 maart 2020

In verband met de richtlijnen van het RIVM om de verspreiding van het COVID-19 coronavirus te beperken, zijn veel evenementen en activiteiten geannuleerd tot eind maart 2020.

Een van de maatregelen van het RIVM is dat er geen evenementen met meer dan 100 bezoekers mogen worden georganiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat grote Bredase culturele instellingen, zoals Chassé Theater, Mezz, Stedelijk Museum Breda en Nieuwe Veste, hun deuren tot en met 31 maart hebben gesloten. Alle evenementen bij deze organisaties komen daarmee te vervallen of vinden op een later moment plaats.

Bioscopen als Pathé Breda en Kinepolis Breda blijven open, maar zorgen ervoor dat er maximaal 100 mensen in een zaal zitten. Chassé Cinema heeft de deuren tot en met 31 maart gesloten.

Ook veel evenementen met minder bezoekers gaan niet door. Wil je weten of een evenement doorgaat? Kijk dan op de website van de organisatie waar het evenement plaatsvindt voor de laatste informatie.