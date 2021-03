Verkoop Buffelrun 2021 gaat van start!

3 maart 2021

Traditioneel start de kaartverkoop van de Buffelrun op de eerste maandag na de carnaval. Maar nadat vorig jaar de run niet door kon gaan wordt dit jaar alles anders. De verkoop start nu op maandag 8 maart 2021 om 18.00 uur precies.

In 2020 was de Buffelrun voor zowel zaterdag als zondag nagenoeg binnen enkele weken volledig uitverkocht. Doordat als gevolg van Corona het evenement niet door kon gaan heeft de organisatie de mogelijkheid geboden om het geld van reeds gekochte tickets terug te krijgen. De meeste deelnemers kozen er voor om hun deelname voor 2021 te bewaren.

De vrijgekomen tickets gaan nu vanaf 8 maart a.s. om exact 18.00 uur opnieuw de verkoop in. Als organisatie hebben we rotsvast vertrouwen dat de Buffelrun in 2021 gewoon door kan gaan al dan niet in een ietwat aangepaste vorm. Als sporten in de buitenlucht weer mag op 1,5 meter afstand dan gaan we dat regelen. Als je vooraf een negatieve testverklaring of bewijs van vaccinatie moet overleggen zorgen we dat we dat kunnen verwerken!

Hoewel een groot aantal startvakken nog zijn uitverkocht zijn er nog ca 350 tickets beschikbaar. Wil jij daarom verzekerd zijn van kaartjes voor dit unieke evenement in 2021? Wacht dan niet te lang en verzamel je teamgenoten om mee te doen.

Tickets zijn verkrijgbaar via www.buffelrun.nl.