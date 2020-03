Voorbereidingen Fight Cancer Night 2020 van start

3 maart 2020

Voorbereidingen Fight Cancer Night 2020 van start. De 16 deelnemers hebben op donderdag 27 februari kennis gemaakt met elkaar, de trainers en de kickbokssport!



Wat is het voor evenement?

De Meijerijstad Fight Cancer Night is een evenement waarin ondernemers of deelnemers namens een bedrijf samen strijden tegen kanker. Ook dit jaar is het streven om zoveel mogelijk geld op te halen voor Kika & Fight Cancer.



Zoeken jullie nog boksers?

Helaas. Er zijn 16 deelnemers en daarmee zitten we tjokvol. We hebben zelfs al een aantal geïnteresseerden teleur moeten stellen helaas. Met 12 mannelijke deelnemers en 4 vrouwen hebben we ook een zeer gevarieerd gezelschap van boksers. Kortom we zijn compleet en van start. Ook dit jaar belooft de Fight Cancer Night een groot spektakel te worden op zaterdag 21 augustus 2020.



Wie doen er mee?

De fighters komen uit verschillende dorpen in de omstreken. Zo hebben we maar liefst 3 deelnemers uit Boekel (allen vrouw) 2 deelnemers uit Erp, 2 uit Boerdonk en 2 uit Veghel maar ook Schijndel, Eerde, Landhorst, Zijtaart, Sint Oedenrode, Volkel en Uden is vertegenwoordigd! Kortom de regionale bekendheid van het evenement is stijgende.



Meer info?

Check onze website www.fightcancernight.nl. Daar vindt u alle informatie en een overzicht van de deelnemers. Vanzelfsprekend kunt u daar ook de fighters steunen met een donatie aan Kika of Fight Cancer.



Op de foto staan de deelnemers van Fight Cancer Night 2020 (m.u.v. Mink Molenaar)

Bron: Fotografie Suzanne Gruijters