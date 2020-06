Vrijwilligersdag Meierijstad

2 juni 2020

Op 15 maart is de vrijwilligersdag geannuleerd vanwege de Corona-richtlijen. Momenteel is de gemeente met De Blauwe Kei in Gesprek om een nieuwe datum te prikken. Zij volgen hierbij de landelijke richtlijnen, zodat zij u verder kunnen informeren wanneer zij ook daadwerkelijk weten dat de Vrijwilligersdag weer plaats kan vinden. Vervolgens wordt er gekeken hoe de invulling en aanpak gaat zijn.

Bewaart u de kaartjes van 15 maart? Deze kaarten blijven geldig tot bekend is hoe de volgende Vrijwilligersdag er uit komt te zien. De kaartjes geven geen garantie voor een volgende film bij de Vrijwilligersdag. Want dat is afhankelijke van de invulling van die dag.

U wordt tijdig geinformeerd over een volgende datum.