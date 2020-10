Wedstrijd vijf jaar Phoenix Cultuur: ‘De Vuurvogel’

14 oktober 2020

Win een workshop op maat voor vijf personen

Eerder dit jaar kondigde Phoenix Cultuur al haar vijfjarige bestaan aan. Een mijlpaal die wordt aangegrepen om – in deze tijden - passende activiteiten met een feestelijk tintje te organiseren. Met de wedstrijd ‘De Vuurvogel’ wordt een oproep gedaan aan alle creatieven in Meierijstad: creëer jouw eigen vuurvogel en maak kans op een workshop op maat voor vijf personen. Deelnemers kunnen hun creatie tot uiterlijk 1 november indienen bij Phoenix Cultuur op de Noordkade in Veghel.

Wedstrijd: creëer je eigen vuurvogel

Phoenix Cultuur roept iedereen (jong en oud) in Meierijstad op om thuis aan de slag te gaan met het creëren van een vuurvogel. Dit mag in allerlei vormen, materialen en met verschillende technieken. Of het nu op papier, met hout, klei of textiel is, of juist in muziekklanken, als een theaterscene, een film of in een choreografie. Iedereen is vrij zijn/haar werkwijze te kiezen, alles kan en niets is te gek. Alle ingezonden Vuurvogels worden op een nader te bepalen moment geëxposeerd en gepresenteerd voor het publiek op de Noordkade in Veghel. Uit alle inzendingen wordt door een Phoenix-jury en het publiek een winnaar gekozen. De winnaar mag een dagworkshop samenstellen voor maximaal vijf personen. Tip: de herfstvakantie komt er aan, een mooi moment om je creativiteit de ruimte te geven!

Vuurvogel inzenden

De Vuurvogels kunnen tot en met zondag 1 november worden ingezonden. Dit kan, afhankelijk van de vorm, per e-mail via info@phoenixcultuur.nl, per post (Verlengde Noordkade 10-12, 5462 EH Veghel), of door het persoonlijk aanbieden bij de infobalie van de Cultuurfabriek op de Noordkade in Veghel. Naam, leeftijd, e-mailadres en telefoonnummer dienen hierbij duidelijk vermeld te worden. Deelnemers ontvangen na 1 november een persoonlijk bericht over het verdere verloop van de wedstrijd en de expositie.

De volledige wedstrijdvoorwaarden zijn te vinden op www.phoenixcultuur.nl. Voor vragen en meer informatie over de wedstrijd is Phoenix Cultuur te bereiken via info@phoenixcultuur.nl onder vermelding van ‘vuurvogel wedstrijd’.