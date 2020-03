Wees loyaal, Koop lokaal, Zeker nu!

25 maart 2020

Het zijn bizarre tijden. Deuren van horeca zijn gesloten. De zon schijnt maar terrassen zijn leeg. Winkelstraten zijn extreem rustig. Maar het goede nieuws is dat Veghelse centrumondernemers zeker niet stilzitten. Ze zijn creatief. Ze brengen hun restaurant bij je thuis. Of ze bieden je de mogelijkheid om kleding of schoenen thuis te passen of je favoriete boek bij je thuis te bezorgen. Ze zetten hun social vol met afbeeldingen van de nieuwe collectie en geven hun mobiele nummers om je bestelling rechtstreeks door te geven. Petje af voor deze ondernemers.



Op deze pagina vind je een groot aantal mogelijkheden van de centrumondernemers op een rijtje. We hopen dat jullie hier massaal gebruik van gaan maken. Uiteraard rekening houdend met de richtlijnen conform RIVM. Je kunt ook bijvoorbeeld nu al een cadeaubon kopen van je favoriete winkel of horecazaak. Want één ding mogen we niet vergeten: koop lokaal. Zeker nu. Namens de ondernemers: dankjewel!



PS: Uiteraard houden de ondernemers zich allemaal strikt aan de regels van het RIVM. Mochten de richtlijnen verder worden aangescherpt of mochten ondernemers andere maatregelen treffen, zullen we onderstaande informatie z.s.m. bijwerken.

Boek- en kantoorboekhandel Schellen

Winkel openingstijden: Tijdelijk geen koopavond, overige winkel openingstijden ongewijzigd

Online bestellen: www.libris.nl/schellen (alleen voor het bestellen van boeken)

Bezorgen: ja

Bezorgvoorwaarden:

- Gratis bezorging binnen Veghel vanaf € 15,00

- Vooraf betalen via tikkie of overmaken per bank

- Bestelling wordt op afspraak aan de deurklink gehangen

- Bestellen kan via info@schellen.nl of telefonisch via 0413-363081

Actie: Bij je bestelling ontvang je gratis een kleurboek met kleurplaten (zolang de voorraad strekt)

Website: www.schellen.nl

De Zaak

Winkel openingstijden: Tijdelijk geen koopavond, overige winkel openingstijden ongewijzigd

Online bestellen: n.v.t.

Bezorgen: in overleg

Bezorgvoorwaarden:

- Check de nieuwe collectie op facebook en instagram (@dezaakveghel)

- Heb je iets leuks gezien bel 0413-356080 of stuur een berichtje via facebook of instagram dan worden de betaal- en verzendopties besproken.

Actie: n.v.t.

Website: n.v.t.

Douglas

Winkel openingstijden: Maandag van 13:00u - 17:30u, dinsdag tot en met zaterdag van 9.30u-17.30u.

Online bestellen: dat kan via whatsapp-bestelling plaatsen via o6-50 83 82 10

Bezorgen:

Bezorgvoorwaarden:

Actie: n.v.t.

Website: www.douglas.nl

Finnz lifestyle

Winkel openingstijden: Maandag van 13:00u - 17:00u, dinsdag tot en met zaterdag van 11:00u - 17:00u.

Online bestellen: www.finnz.nl

Bezorgen: ja

Bezorgvoorwaarden:

- Via de webshop kun je met afterpay betalen

- Voor 15.00 uur besteld, de dag erna in huis. Gratis bezorging in Veghel

- Ook bieden we de “Finnz on the Road” service aan. Klanten kunnen via Whatsapp ( 06-43 94 34 32 een bestelling doorgeven die ze graag zouden passen/bekijken. Dat komt Finnz dan dezelfde dag ( binnen Veghel) brengen. Wat je niet kiest wordt weer meegenomen. Mailen mag ook voor “Finnz on the road” : info@finnz.nl

Actie: Finnz heeft ook een cadeaubonnen/fashion-card actie. Iedereen die nu een cadeaubon koopt krijgt een extra tegoed van maar liefst 15%.

Website: www.finnz.nl

Foto Sjop Kiek’es

Winkel openingstijden: dinsdag/ woensdag en vrijdag van 9:00u tot 17:00u, donderdag van 9:00u tot 18:00u en zaterdag van 11:00u tot 16:00u.

Online bestellen: n.v.t.

Bezorgen: n.v.t.

Actie: Voor een speciale actie zie www.dorpsdeals.nl

Website: www.favoriet-moment.nl

GoGo Shoes Veghel

Winkel openingstijden: Geen verandering in openingstijden.

Online bestellen: Via Facebook worden berichten gedeeld met nieuwe collectie. Zit er iets moois bij voor je? Bel dan 0413-368137 of stuur een app/SMS naar 06- 25068966.

Ook 1-op-1 winkelen is mogelijk. Gelieve hiervoor een afspraak te maken.

Bezorgen: n.v.t.

Actie: Kijk op de facebookpagina van GOGO Shoes Veghel

Website: www.gogoshoes.nl

Hair body & giftshop

Winkel openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00u tot 14.00u. Knippen helaas tot 6 april niet mogelijk. De winkel is wel gewoon geopend.

Online bestellen: Het is ook mogelijk om een bestelling thuis te laten bezorgen.

Meer informatie via 0413 - 30 10 06 of per e-mail: liannerooijackers@live.nl

Bezorgen: bestellingen worden Thuis bezorgd

Actie: n.v.t.

Website:

HEMA Veghel

Winkel openingstijden: geen gewijzigde openingstijden. Enkel op vrijdagavond gesloten.

Onlinebestellen: via www.hema.nl

Bezorgen: De take-away is ook gewoon geopend.

Actie: n.v.t.

Website: www.hema.nl

Houtbrox by Berden

Winkel openingstijden: Houtbrox is momenteel gesloten.

Onlinebestellen: Je kunt wel terecht in de webshop: www.berden-fashion.nl

Bezorgen: Ja

Bezorgvoorwaarden:

- Het is mogelijk om achteraf te betalen.

- De webshop hanteert gratis bezorgen vanaf € 20,-.

- Check de voorwaarden op de website.

Actie: n.v.t.

Website: www.berden-fashion.nl

Intertoys Veghel

De openingstijden zijn ongewijzigd, echter voorlopig geen koopavonden meer. Online shoppen kan via www.intertoys.nl

Janelli Fashion and shoes

Openingstijden zijn van woensdag tot en met zaterdag van 11.00u-17.00u. Benieuwd naar de nieuwe collectie? Op Instagram en Facebook inspireert eigenaresse Ilse je dagelijks met de nieuwste items. Bestellen kan direct via Instagram en Facebook (@janelli). Je kunt ook een mailtje sturen naar info@janelli.nl Janelli heeft ook een website om online te bestellen: www.janelli.webshop.nl

Jes Lingerie speciaalzaak (met naast lingerie, bad-, en nachtmode)

Geopend op afspraak. Er kan een afspraak gemaakt worden via mail: info@jeslingerie.nl of via 06-50935511. Voor informatie over de merken: www.jeslingeri.nl Jes Lingerie bezorgt gratis binnen Meierijstad. Je kunt een bestelling per mail of telefonisch doen. Extra: klanten ontvangen bij aankoop items van merken Marie Jo of Prima Donna een prachtige bigshopper/strandtas cadeau.

Juwelier Kees van Hout

Verkoop van gouden en zilveren sieraden en horloges.

Aangepaste openingstijden: dagelijks van 10.00u tot 17.00u/ geen koopavond.

Koffietopia

Koffie - Thee - Koffieapparatuur - Accessoires - Candy - Cadeau - Onderhoudsmiddelen

Aangepaste openingstijden van dinsdag t/m zaterdag van 10.00u -15.00u

De webshop is 24/7 geopend: www.koffietopia.nl

Bezorgen (enkel binnen Veghel zelf): Bij besteding > € 25 NU gratis bezorgd en < € 25 € 2,50 bezorgkosten. Bestellen kan alleen via e-mail info@koffietopia.nl of via WhatsApp 0413785376 onder vermelding van je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Je ontvangt na je bestelling een betaalverzoek (Tikkie) via e-mail. Na betaling wordt je bestelling bezorgd.

Kuyper Fietsen

Openingstijden zijn ongewijzigd op de koopavond na. Deze komt voorlopig te vervallen. Wil je 1-op-1 winkelen dan is dat mogelijk. Je kunt hiervoor een afspraak maken via 0413- 363189. Dit kan 7 dagen per week! Daarnaast is het mogelijk dat te repareren fietsen worden opgehaald. Dit kan van maandag tot en met zaterdag. Ook hiervoor graag telefonisch een afspraak maken.

Labels 2 will

Openingstijden zijn ongewijzigd.

Voor inspiratie check www.labls2will.nl

Labels 2 will bezorgt rondom en in Veghel graag aan huis. Via 0413-820392, of via facebook en/of Instagram (@labels2will). Iedere aankoop wordt beloond met dubbele spaarpunten.

Neefjes & Nichtjes

De winkel is gesloten maar je kunt wel gewoon een bestelling doen voor je favoriete Janzen en Fatboy producten. Je bestelling kun je doorgeven via e-mail: info@neefjes-nichtjes.nl of via een persoonlijk bericht op onze Facebook pagina, Neefjes & Nichtjes. Het kan ook telefonisch/WhatsApp: telefoonnummer: 06-51069946 of 06-36150350. De bestellingen van Janzen worden thuisbezorgd door ons, alleen in Veghel!! De bestellingen van Fatboy worden door Fatboy bij je thuisbezorgd, dus ook buiten Veghel!!

Optiek van der Valk

De openingstijden zijn dinsdag tot en met zaterdag van 13.00u - 17.00u.

Voorlopig zijn er geen oogmetingen en contactlens controles. Contactlenzen kunnen telefonisch besteld worden tijdens de openingstijden, deze kunnen worden opgestuurd.

Meer informatie www.vandervalkoptiek.nl. Uiteraard kun je voor vragen Optiek van der Valk ook bellen via 0413 365039 of mailen via info@vandervalkoptiek.nl

Rijkers Naaimachines

Voor actuele openingstijden graag even naar de winkel bellen: 0413-363293. Naaimachines worden op afspraak bij je thuisbezorgd of voor reparatie opgehaald. Voor iedere klant is er een speciale actie. Deze is altijd op maat en wordt met jou persoonlijk besproken. Meer informatie over Rijkers Naaimachines: www.rijkersnaaimachines.nl

Rudolf Vermeulen bonbons

De openingstijden blijven voorlopig ongewijzigd. Voor het laatste nieuws kun je altijd terecht op www.rudolfvermeulenbonbons.nl of op de Facebookpagina. Uiteraard kun je ook altijd even bellen: 0413-280795

Siepie’s edelstenen en mineralen

Openingstijdens zijn ongewijzigd. Er is echter geen koopavond.

Je kunt via www.siepies.nl online bestellen. Daarnaast is het mogelijk om je bestelling door te geven via 06-53725636 of via e-mail info@siepies.nl.

Bezorgen binnen Meierijstad is gratis. Buiten meierijstad worden normale verzendkosten berekend. Betaling gebeurt door middel van een bankoverschrijving of middels een betaalverzoek/tikkie via WhatsApp.

Sport 2000 Veghel

De openingstijden zijn aangepast: maandag van 12.00u -17.00u, dinsdag tot en met vrijdag van 11.00u-17.00u en zaterdag van 10.00u-17.00u.

Daarnaast online 24/7 geopend: www.sport2000.nl

Takko Fashion

Kleding voor elke leeftijd.

Aangepaste openingstijden: maandag tot en met zaterdag van 10.00u-17.00u. Online inspiratie op doen? Check www.takko.com/nl-nl

Telecombinatie Veghel

De openingstijden zijn ongewijzigd. Er is geen online shop, maar klanten kunnen wel een afspraak inplannen om bij ons langs te komen zodat we dan klaar staan voor de klant. Dit kan via https://www.telecombinatie.nl/winkel/telecombinatie-veghel

Als extra service kun je ook telefonisch advies op maat krijgen of zelfs je abonnement sim only telefonisch laten verlengen. Dat kan via: 0413-321 111.

Van Es Shoes, Bags and fashion

Schoenen, lederwaren, accessoires, reisartikelen

Er zijn aangepaste openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.00u-17.00u. Tijdelijk géén koopavond. Indien gewenst is het mogelijk dat wij bezorgen zodat je thuis kunt passen. Je kunt per mail je wensen kenbaar maken, waarna Van Es Shoes, Bags and fashion een selectie samenstelt, die vervolgens thuis gepast kan worden. Het is ook mogelijk om een persoonlijke afspraak in de winkel te maken, waarbij je in alle rust wordt geholpen en geadviseerd. Het emailadres waarop je de wensen kenbaar kunt maken is: sscheer@vanesveghel.nl

Van Es Shoes, Bags and fashion heeft nu ook een speciale actie: bij aankoop van een artikel vanaf € 50.00 ontvang je een fraaie voorjaarsshawl naar keuze.

VANOS Slaapsystemen

Helaas is de winkel gesloten.

Een klein deel van ons assortiment wordt aangeboden via bol.com. De link hier naartoe is: https://www.bol.com/nl/w/aio-nederland/1182876/

Vanos is uiteraard wel telefonisch bereikbaar via 0413- 321050.

Van Boxtel Hoorwinkel

Enkel geopend op afspraak.

Online bestellen kan via www.hoorwinkel.nl

Mocht online bestellen niet mogelijk zijn, graag even bellen naar 0413 362456 dan wordt je bestelling vanuit de winkel opgestuurd.

Bakkerij van Leur

Bij bakkerij van Leur gelden de webshopweken: een extra (lekker) kanaal om je bestelling te doen. Neem een kijkje op www.webshop.bakkerijvanleur.nl

Bakkerij Verhoeven

Brood & Patisserie-chocolade, vers belegde broodjes, salades, yoghurts en smoothies. Gewijzigde openingstijden: maandag t/m zaterdag van 7.00u tot 17.00u. Bezorgen is mogelijk. Je kan bij via de webshop www.bakkerijverhoeven.nl bestellen en betalen via Ideal. Je bestelling doorbellen is ook mogelijk via 0413-363 200

Brownies & Downies

Helaas gesloten. Maar op www.browniesanddownies.nl kun je nu vast een cadeaubon kopen voor straks. Je cadeaubon wordt thuisbezorgd. Leuk voor jezelf of om cadeau te geven.

Restaurant Hertog Jan

Openingstijden van dinsdag tot en met zondag van 16:00u-20:30u voor afhalen & bezorgen. Check www.restauranthertogjan.nl voor onze online shop met ideal betaalmodule voor contactloos afhalen en bezorgen. Bezorgen doen wij binnen 6km (Veghel). Uiteraard uitzonderingen in geval van bijvoorbeeld ziekte in overleg. Vanaf €30,00 bezorgt Restaurant Hertog Jan de bestelling gratis.

Romijnders Uw Slager

De openingstijden zijn ongewijzigd. Online kun je via het contact formulier bestellen op https://romijnders.uw-slager.nl/contact . Bestel je voor 10.00u dan staat je bestelling vanaf 12.00u voor je klaar. Bestel je tussen 10.00u en 12.00u dan staat je bestelling vanaf 14.00 voor u klaar. Bezorgen kan ook! Bezorging in Veghel is gratis bij minimaal 25 euro (anders € 5,- bezorgkosten). Voor 13.00u besteld is tussen 16.00 en 18.00 dezelfde dag geleverd.

Trattoria da Roberto

Aangepaste openingstijden: dinsdag t/m zondag van 16.00u tot 20.00u. Je kunt bij Trattoria da Roberto terecht voor:

• Menu van de week: Laat je verrassen door onze chef! Iedere week een andere pasta & dessert (€15,00).

• Plank voor op de bank: een plank boordevol Italiaanse heerlijkheden (€17,50 per persoon). Eventueel aangevuld met een lekkere bijpassende Italiaanse witte wijn (€15,00).

• Tiramitoetje: Het enige echte Italiaanse toetje, altijd lekker! (€3,00). Nu 4 Tiramitoetjes voor € 10,00,-

Bestellen kan via www.da-roberto.nl of per e-mail reserveren@da-roberto.nl, telefonisch via 0413-306197. Je kunt ook een appje sturen naar: 06 57316903 . Fijn als je het komt afhalen. Lukt dat niet? Dan komt Da Roberto het graag bezorgen.

Travelcenter de Wit

De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 18.00u. Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Meer informatie via www.travelcenterdewit.nl

Speciale actie: ‘’Stop Dreaming, Start Travelling, begin je reis bij Travelcenter de Wit!’’

Boek je zomer- of najaarsreis voor 30 april en ontvang twee hoofdgerechten (afhalen of bezorgen) van Hertog Jan cadeau!