Wervelwind aan talent tijdens Theaterfestival Windkracht’20

11 maart 2020

Na maanden repeteren mogen de theatertalenten van Phoenix Cultuur eindelijk weer het podium op voor het jaarlijkse Theaterfestival Windkracht. Van 1 tot en met 10 april spelen zij maar liefst 24 voorstellingen voor jong en oud, op CHV Noordkade in Veghel. De kaartverkoop is inmiddels van start gegaan.



Dat een kleinschalig theaterfestival met jong acteertalent elk jaar weer verder uitgroeit en bloeit bewijst ook deze editie maar weer: 113 leerlingen, met 11 verschillende verhaallijnen verdeeld over maar liefst 24 voorstellingen. Theaterfestival Windkracht’20 biedt weer een veelzijdig programma met voorstellingen voor alle leeftijden. Spanning, humor, zang en dans: het komt allemaal aan bod. Dit jaar spelen de musical- en theatergroepen van Phoenix Cultuur de stukken: De taart van de Boktor, Luilekkerland, Wolkendraak, Miljoenen dromen, Een echte prinses moet op hakken lopen en buigen voor haar prins, Griezelzot, Helden, Liefs Marijn, Wild Child en Romeo & Julia. Ook de spelers van Circus Caps en het Circustheater 7+ doen dit jaar weer mee met hun voorstelling ‘De Cirkel van het Circus’, o.l.v. René Hildesheim.



Theaterfestival Windkracht is een jaarlijks terugkerend festival met bijzondere theaterproducties. De theater- en musicalleerlingen krijgen tijdens het festival een podium om hun acteertalent aan het grotere publiek te laten zien. De stukken zijn geschreven door theatermakers en docenten van de theaterafdeling van Phoenix Cultuur, met behulp van enkele gastschrijvers. Ook de theater- en musicalleerlingen mogen bij de voorbereidingen meedenken en werken aan het stuk.



Kaartjes voor de voorstellingen zijn te koop aan de receptie van CHV Noordkade en kunnen gereserveerd worden via de website www.phoenixcultuur.nl of via tel. 0413-782010. Kinderen tot 16 jaar betalen € 3,- per kaartje, jongeren en volwassenen vanaf 16 jaar € 5,-. De voorstellingen vinden plaats in de Theaterstudio, 2e verdieping op CHV Noordkade in Veghel.